Alle årstider har sin sjarm. Men om vi skal tippe – er kanskje høsten den minst populære?

Dagene bli kortere, bladene faller fra trærne, høststormer og tidvis mye nedbør hører denne årstiden til.

Det blir mørkere om morgenen og et godt stykke utover formiddagen etter hvert – og det blir også tidlig mørkt på kveldene.

Dermed blir det også mer krevende å kjøre bil. Da er det ikke minst viktig at du sørger for at alt er på stell her.

God sikt er grunnleggende viktig, men dessverre er det slik at mange drøyer altfor lenge med å skifte viskerblader.

Beskjeden investering

Dårlige viskerblader som legger igjen striper på ruta er utrolig irriterende og også slitsomt å kjøre med.

En ting er at det er irriterende, en annen ting er at det kan være trafikkfarlig. Særlig i mørke, med våt asfalt eller i motlys.

– Viskerblader er ikke noen stor investering. Vi snakker om noen få hundrelapper. Selv om det for noen kan være litt fiklete å bytte, klarer de fleste av oss dette selv i løpet av noen få minutter. Eller man kan få et verksted til å gjøre jobben, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Som regel står det en grei bruksanvisning på selve pakken. Sjekker du Youtube, finner du store mengder med videoer som forteller deg hvordan du gjør jobben. Eller du kan bare se litt nøye på de gamle viskerbladene og hvordan de er montert, før du tar dem av.

Kjøp og salg av bil: Her er tabbene du må unngå

Vinteren er tøff

– Jeg anbefaler å bytte to ganger i året. En god vane å bytte dem når du skifter hjul. Da får du nye og gode visker-blader til sommerens bilturer og regnbyger. Når høsten kommer, slik som nå, har de ofte blitt litt harde i gummien etter en varm sommer med spylervæske, veistøv og insekter, sier Benny.

– Og da er det på tide å bytte dem igjen?

– Ja, jeg mener det. Vinteren er den aller tøffeste tiden for viskerbladene, med både regn, is, snø, salt og annet svineri. Derfor bør de være nye og ”friske” nå på høsten og når vinteren så smått er i anmarsj. Forskjellen på nye og gamle kan være overraskende stor, avslutter Broom-Benny.

Vi minner også om bakruteviskeren, for de som har det. Den er mye mindre i bruk, dermed holder det som regel å bytte en gang i året.

Og ikke minst husk på pusse vinduene med jevne mellomrom, både utvendig og innvendig. Det sammen med nye viskerblader, gir deg optimal sikt og gjør deg dermed til en tryggere sjåfør.

Les også: Slik pruter du på bilen

Video: Hvem er best av disse to til å rygge med tilhenger?