Politiet advarer om tyveritrend

Den siste tiden har Øst politidistrikt fått inn flere meldinger om tyveri av dyrt GPS-utstyr fra anleggsmaskiner og jordbruksmaskiner.

Det har blitt registrert 40 slike tilfeller siden mai, og nå mener politiet at dette er en trend som kan spre seg videre til andre distrikter.

– Dette er trolig kriminelle som opererer over et større område og på tvers av distrikter, sier politioverbetjent Øyvind Kværner fra Ullensaker lensmannsdistrikt.

Nå ber de alle som eier eller jobber med anleggsmaskiner og jordbruksmaskiner om å passe godt på.

– Ikke la deg lure av tyvene, skriver politiet i Follo og Østfold på sin Facebook side.

Kriminell bande

Kværner sier at det er grunn til å tro at det er en sammenheng mellom sakene, både internt i Øst politidistrikt og i nabodistrikter.

– Det er nok godt organiserte bander av utenlandske kriminelle som står bak disse tyveriene, sier Kværner.

Disse kalles ofte mobile vinningskriminelle og er bander som spesialiserer seg innenfor et området. En av grunnene til at politiet tror det er samme bande som står bak tyveriene, er at det er det samme GPS-utstyret som stjeles igjen og igjen.

– Ettersom det er det samme spesifikke utstyret som blir stjålet, peker det i den retningen, utdyper Kværer.

GPS-utstyret har også blitt stjålet i det samme tidsrommet, ofte midt på natten. Til sammen har tyvene stjålet utstyr verdt flere millioner.

– I hvert enkelt forhold kan tapene beløpe seg til 200 000 kroner eller mer, sier Kværner.

Frakter tyvegodset til utlandet

Politiet er fortsatt usikre på hvorfor det har vært en stor økning av denne typen tyverier de siste månedene. De drar likevel likheter til tidligere saker hvor det har vært en rekke tyverier av veldig spesifikt utstyr. Før har disse bandene blant annet spesialisert seg på å stjele bildeler.

Kværner kan tenke på flere grunner til at de kriminelle går etter GPS-utstyr på anleggsmaskiner.

– Dette er store verdier som er relativt lett tilgjengelig, sier han.

Kværner tror dette er noe de kriminelle har forstått og sett muligheten til å utnytte.

Etter at utstyret er stjålet tror politiet at de kriminelle frakter det ut av landet. Det er fortsatt uavklart hvilket land de kriminelle er fra og hvor de frakter utstyret.

Her er politiets råd:

Øst politidistrikt undersøker nå tyveriene, men har ikke noen mistenkte eller pågrepne i saken ennå.