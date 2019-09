Etter nok en strålende kamp torsdag, er ikke spanske medier forsiktig i omtalen av Martin Ødegaard.

Dagen etter han storspilte i 3-0-seieren over Alavés, hylles 20-åringen i de største avisene i Spania.

«Sprer magi»

Marca lot Ødegaard pryde forsiden fredag morgen med tittelen «Ødegaard overgår seg selv».

Det oppslaget fikk også Real Madrid med seg, og la ut et bilde av forsiden på Twitter - tydelig fornøyd med hva spilleren deres presterer om dagen.

I artikkelen fortsetter Marca hyllesten med overskriften «Ødegaard sprer magi».

– Martin Ødegaard viste på ny sin kreative fotball mot Alavés. Han var sjefen i de fleste angrepene i den fantastiske kampen Real Sociedad hadde. Blant annet med den enorme pasningen han hadde til Oyarzabal, som var den andre stjernen denne kvelden, skriver avisen.

– Martin Ødegaard viser nå at han har et nivå og en klasse som er så høyt at han kan bli en av stjernene i La Liga, skriver Marca videre.

Avisens eksperter setter nå spørsmålstegn ved hvor lenge 20-åringen blir i San Sebastián og Real Sociedad.

– Nordmannen er utlånt fra Real Madrid for to sesonger, men etter hver kamp han spiller må man tenke at han kun kommer til å bli her i én sesong.

Marca’s Cover | “Odegaard surpasses himself.” pic.twitter.com/Lbl0qCvM1g — Real Madrid Info (@RMadridInfo) September 26, 2019

Sammenlignes med Messi

Den spanske storavisen AS lar seg også imponere av den norske 20-åringen. Hovedstadsavisen sammenligner Ødegaard med det som trolig er tidenes beste fotballspiller.

– Martin Ødegaard gjør noe som vi kun har sett fra Lionel Messi, skriver avisen om den utrolige pasningen nordmannen slo i forkant av torsdagens 1-0-mål.

Avisen tror også at supporterne til hans opprinnelige klubb gleder seg stort til nordmannen skal returnere til Santiago Bernabéu.

– Martin Ødegaards assist vil få Real Madrid-fansen til å sikle etter hans retur, skriver AS på sin engelskspråklige nettside.

– Det var utvilsomt sesongens beste assist til nå, og det kan fort bli det når sesongen er over også. Etter den utrolige pasningen mot Alavés, er det ingen tvil om at mange Real Madrid-fans vil lure på hvorfor i huleste klubben lot ham dra igjen denne sommeren, skriver de videre.