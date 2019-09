Foodora-streiken er over

STREIKET: Foodora-syklistene gikk ut i streik 20. august, med krav om egen tariffavtale. Foto: Ole Berg-rusten

Foodora-syklistene har streiket siden i over en måned. Nå er det klart at Foodora bøyer seg for kravet og signerer tariffavtale.