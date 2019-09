Frisøren fra New York døde 19. september, 108 år gammel. Da hadde han vært frisør i 96 år. Mancinelli sluttet aldri i jobben før han døde av komplikasjoner som følge av kreft i kjeven.

Mancinelli ble i 2018 med i Guinnes rekordbok sin verdens eldste praktiserende frisør.

Familien hans flyttet til USA da han var åtte år, og han begynte tidlig å koste gulvet hos en frisør. Da han var 12 år begynte han å klippe hår for å hjelpe familien økonomisk.

– Han elsket jobben sin, og alle elsket han. Han er kjent verden rundt, sier sønnen Robert til CNN.

Mancinelli var ifølge sønnen frisk gjennom mesteparten av livet, fram til han ble diagnostisert med kreft i februar. For seks uker siden begynte Mancinelli å føle seg dårlig, og trengte en pause, men ifølge sønnen var planen alltid at han skulle tilbake i arbeid.

Da Mancinelli begynte å klippe hår i 1923 tok han 25 cent for en klipp. Fram til han døde jobbet han for Fantastic Cuts i New Windsor, der han tok 19 dollar, eller 172 kroner, for en klipp.

Jane Dinezza, som eier salongen, sier hun fortsatt prøver å ta innover seg dødsfallet.

– Han er en legende. En av TV-kanalene spurte hvem som skulle jobbe ved frisørstolen hans nå. Jeg tenkte ikke over det da, men hvem kan fylle den stolen? Ingen, sier Dinezza til CNN.

Nå vil hun la stolen stå tom som en hyllest til Mancinelli.

Mancinelli var enkemann de siste 15 årene av livet, og hans andre sønn gikk bort for 36 år siden, forteller Robert Mancinelli.

Robert må nå finne seg en ny frisør, etter å ha blitt klippet av faren sin hele sitt 82 år lange liv.

Mancinelli ble innsatt i Barber Museum Hall of Fame i Ohio en uke før sin død.