Kongressdemokratene Elliot Engel, Adam Schiff og Elijah Cummings mener Trumps forsøk på å stanse potensielle vitner kan være ulovlig.

– Trusler om vold fra landets leder har en skremmende effekt på hele varslerprosessen, noe som har alvorlige følger for vårt demokrati og nasjonale sikkerhet, sier demokratene i en uttalelse.

Trump sa torsdag at han ønsket å identifisere både varsleren og hans eller hennes kilder. Presidenten skal ha sammenlignet varsleren med en spion.

– Dere vet hva vi pleide å gjøre i gamle dager da vi var skarp med spioner og forræderi, sant?, skal Trump ha sagt under en tilstelning for USAs FN-delegasjon i New York torsdag.

Forræderi i USA kan medføre dødsstraff.

Varsleren skriver at vedkommende i løpet av en fire måneders periode fikk vite fra et halvt dusin tjenestemenn i Det hvite hus at Trump forsøkte å få et annet land til å blande seg inn i neste års presidentvalg. Saken har utløst en riksrettsprosess mot Trump.

