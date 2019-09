Flyselskapet har nemlig kommet med et nytt verktøy som gjør det enklere å unngå og sitte i nærheten av barn.

– Passasjerer som reiser med barn i alderen åtte dager til to år som velger seter på Japan Airlines' hjemmeside vil vises med et et barneikon på setet de har valgt. Dette gjør at andre passasjerer kan se at det kanskje vil sitte et barn der, skriver flyselskapet ifølge BBC.

Det nye verktøyet hylles nå på sosiale medier.

Slik ser setekartet ut. FOTO: Skjermdump Japan Airlines.

– Takk, Japan Airlines, for at dere advarte meg om hvor babyene på flyet hadde plan om å skrike og bære seg på den 13 timer lange reisen, skriver passasjer Rahat Ahmed på Twitter.

– Dette burde bli påbudt, fortsetter han.

Men babykartet vil ikke alltid fungere. Kartet fungerer kun dersom man booker gjennom selskapets nettside, og ikonene vil ikke dukke opp dersom det byttes fly.