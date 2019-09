Bombegruppen ved Oslo politistasjon har rykket ut til Nordstrand stasjon for å undersøke et mistenkelig funn på et tog.

– Kondokutøren på toget meldte fra om det han mente var en mulig håndgranat på et toalett på toget, sier operasjonsleder i Oslo polidistrikt, Christian Krohn Engeseth, til TV 2.

Toget stoppet på Nordstrand stasjon og alle passasjerene ble evakuert ut. Ingen er skadet.

Politiet som rykket ut vurderte funnet som så mistenkelig at de tilkalte bombegruppen.

Bane NOR opplyser at Østfoldbanen er stengt mellom Ljan og Oslo S.

Vy opplyser i sin app at strekningen mellom Oslo S og Ljan er stengt for togtrafikk, grunnet «trusler mot jernbanen».

De vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kjører som normalt igjen. Passasjerer transporteres nå med buss for tog.

Oslo politidistrikt meldte fra om funnet klokka 23.34 torsdag kveld.