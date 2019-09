Se Ødegaards eventyrlige assist mot Alavés i vinduet øverst!

Da Real Sociedad signerte Martin Ødegaard på lån, var det for én sesong.

Hensikten til både «La Real» og Real Madrid har imidlertid hele tiden vært at den skal forlenges neste sommer. Dette fordi det ikke er lov å leie ut spillere over to år i spansk fotball.

Men etter drammenserens eventyrlige start i sin nye klubb, er det blitt spekulert på om Ødegaard heller blir værende i Real Madrid neste sesong.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener at Ødegaard har vært blant de mest dominerende spillerne hittil i La Liga, men tror han har godt av å være i Real Sociedad.

– Jeg håper for Guds skyld at han blir så lenge som mulig, og at den utviklingen fortsetter. Det er så gøy å se ham dominere i kamp ut og kamp inn. Men det blir mye mer usikkert så fort han spiller for Real Madrid, påpeker Stamsø-Møller.

Svært sentral

Som utlånssoldat er Ødegaard en av de mest sentrale spillerne på laget, om ikke den aller mest sentrale.

Mot Alavés torsdag slo han hele 54 pasninger på motstanders halvdel. Ingen hadde flere. 20-åringen slo også flest innlegg, og hadde klart flest nøkkelpasninger (pasninger som leder til avslutning, journ. anm.) med ti. Det viser tall fra Opta.

– Det er gøy å se på medspillerne også. De reagerer når de spiller med ham, og gir ham ballen hele tiden. Enda mer nå enn tidligere. De timer løpene sine etter hvordan han spiller. Idet han får tak i ballen, går løpene. At det klikker så fort, er sjelden, understreker TV 2s fotballekspert.

En så sentral rolle er det ikke gitt at han ville fått i Real Madrid.

– Jeg håper han er så ferdig som mulig før han drar dit – og han er på vei dit. Han har vært helt utrolig, og levert over all forventning, roser Stamsø-Møller.

– Håper han drar så fort det lar seg gjøre

Ekspertkollega Jesper Mathisen mener derimot at det ikke er noen grunn til å være skeptisk om Real Madrid-returen skulle skje tidligere enn planlagt.

– Hvis han fortsetter å levere på dette nivået, håper jeg han kommer seg til Real Madrid så fort det lar seg gjøre. Han er fantastisk god allerede nå, og vil være enda bedre når sesongen nærmer seg slutten om han slipper unna skader, argumenterer Mathisen.

– Én ting er å levere i Nederland, men det er noe helt annet å gjøre det i La Liga. Denne sesongen har han vært blant de beste offensive spillerne i hele Europa, og de færreste hadde sett for seg at han skulle herje i La Liga allerede nå, fortsetter han.