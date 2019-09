Zlatko Tripic sendte Viking til semifinale i fotball-NM med 5-3 på straffer over Aalesund. Selve kampen endte 1-1.

Aalesund slo ut Rosenborg på straffer i åttedelsfinalen, men falt etter straffedrama i kvartfinalen.

Viking skjøt først, og Tommy Høiland scoret sikkert. Niklas Castro svarte. Even Østensen scoret, men Oddbjørn Lie scoret også. Adrian Nilsen Pereira var sikkerheten selv, mens Ståle Sæthre bommet for AaFK med et skudd i keeperhøyde.

Samúel Kári Fridjónsson satte Viking fjerde forsøk. Wílmer Azofeifa reduserte, mens det hjalp lite da Zlatko Tripic scoret.

På overtid på stillingen 1-1 ble hjemmelaget helt klart snytt for straffe. Aron Thrandarson var på vei gjennom inne i feltet. TV-reprisen viste at islendingen ble hektet bakfra av Viljar Vevatnes bein, men dommer Kai Erik Steen unnlot å dømme, til ville protester.

– Hvordan Kai Erik Steen unngår å gi straffespark til Thrandarson på overtid forstår jeg faktisk ingenting av. Vevatne driver med bryting inne i egen 16-meter, og på TV-bildene ser det også ut som at dommer har god utsikt til situasjonen. Aalesund blir mest sannsynlig snytt for en semifinale i cupen på grunn av en forferdelig dommeravgjørelse. Det må føles utrolig bittert for Aalesund og Lars Bohinen, men dette er jo det man risikerer med et slikt nivå på dommerne og null verktøy som kan redde dem, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Aalesund tok ledelsen på hjemmebane etter at Sondre Fet gikk i bakken etter et herlig soloraid. Niklas Castro satte straffen i mål og sikret hjemmelaget en god start på kampen.

Fem minutter før pause utlignet Viking da Fredrik Torsteinbø satte ballen i høyre hjørne med en godt plassert avslutning fra 16 meter.

På overtid oppstod den kontroversielle situasjonen der AaFK følte seg snytt for straffe, og når det ble straffesparkkonkurranse var det altså gjestene som kunne juble.

Viking var sist i semifinale i 2015 og vant sitt siste av tre NM-gull i 2001.

(©NTB/TV 2)