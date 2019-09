Denne utplasseringen kommer til å forsterke kongedømmets luft- og missilforsvar av kritisk militær og sivil infrastruktur, sier forsvarsdepartementets talsmann Jonathan Hoffman torsdag.

For en drøy uke siden sa forsvarsminister Mark Esper at USA ville sende et uspesifisert antall soldater og militært utstyr til landet for å styrke sikkerheten i regionen.

I første omgang dreier det seg om én utskytingsrampe for Patriot-missiler og fire radarsystemer.



Ytterligere to utskytingsramper og ett THAAD-missilforsvarssystem skal gjøres klart til å sendes til Saudi-Arabia hvis det blir behov. Rundt 200 soldater blir involvert i utplasseringen.

Det militære utstyret skal gjøre Saudi-Arabia bedre rustet til å overvåke eventuelle angrep i de nordlige delene av landet. Kongedømmets forsvar er konsentrert sørover for å beskytte landet mot angrep fra Jemen, der Saudi-Arabia i over fire år har ført krig mot Houthi-opprørerne.

Opprørerne hevder å stå bak drone- og missilangrepene mot to oljeanlegg 14. september, men Saudi-Arabia mener å ha bevis for at angrepene ikke kan ha kommet fra Jemen. USA anklager Iran, som nekter for å ha noe med angrepene å gjøre.

