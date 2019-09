Ødegaard-assist går viralt – hylles som La Ligas beste

Se den eventyrlige assisten i vinduet øverst!

20-åringen tok ansvar fra første spark på ballen mot et kompakt Alavés-lag.

Drammenseren strødde om seg med pasninger, og burde hatt en assist allerede etter sju minutter da Diego Llorente bommet etter et presist slått Ødegaard-frispark.

Går viralt

Om lag ti minutter senere vartet 20-åringen opp med et øyeblikks magi. Han slo tunnel på en Alavés-spiller, før han sendte en stikker mellom midtstopper og back. Der skled Mikel Oyarzabal inn 1-0.

Sid Lowe, en velrenommert La Liga-journalist, sparte ikke på superlativene.

«Det var vanvittig bra fra Ødegaard. Woof. For en spiller! Det går genuint an å argumentere for at han er den beste i La Liga hittil denne sesongen. Briljant», skrev han på Twitter.

Kort tid etter var bildene av Ødegaard-magien delt i fleng i sosiale medier. «Jeg kunne giftet meg med den assisten», og «det minner meg om Messi» skrev noen av dem som har delt videoen.

– Lurer keeperen

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er også mektig imponert over den målgivende pasningen. Han kaller den sesongens beste.

– Jeg kan vanskelig se for meg at han har gjort noe særlig penere. Han lurer keeperen til å komme ut på halvdistanse, og Oyarzabal kan bare vente og bredside den i mål ... det er et nydelig mål, konstaterer han.

Stamsø-Møller mener at Lowe ikke er «helt bortevekk» når han lanserer Ødegaard som La Ligas beste spiller denne sesongen.

– Han har hatt én kamp han ikke lyktes i. Ellers har han vært ordentlig bra i alle kampene, og glimrende i de to hjemmekampene. Sid Lowe følger med på det meste. Jeg har ikke sett alle kampene, så det er vanskelig å felle en dom – men han har nok helt sikkert vært blant de topp fem mest dominerende spillerne i La Liga, roser TV 2s fotballekspert.

Ekspertkollega Jesper Mathisen er enig.

– Jeg har ikke god nok kunnskap om La Liga til å gi et veldig godt svar på det, men han kan umulig være langt unna. Nivået han har levert på har vært enormt imponerende, og den målgivende pasningen er det ikke veldig mange spillere i verden som klarer, sier Mathisen, før han slår fast: