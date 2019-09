Først erobret hun catwalken i London, så New York. Fredag skal hun jobbe som modell på toppen av Eifelltårnet under Paris Fashion Week.

Det som gjør den britiske niåringen så unik er at hun har amputert begge beina, og hennes selvsikre gange på catwalken.

– Hun er perfekt

Hun har tatt moteverdenen med storm, og har jobbet for det eksklusive klesmerket for barn, Lulu et Gigi, siden 2018.

Designer og grunnlegger av klesmerket, Eni Hegedus-Buiron, sier Daisy er perfekt for merket.

– Da jeg ble spurt om det var greit for meg å ha en amputert modell i showet, ble jeg helt ærlig overrasket over spørsmålet. For meg er et barn et barn, og ergo vakkert og perfekt. Så selvfølgelig sa jeg ja, sier hun til Reuters.

Daisy-May Demetre skal vise fram klær for Lulu et Gigi under Paris Fashion Week, REUTERS/ Foto: Gonzalo Fuentes

Niåringen er ingen nybegynner. Hun har også vært modell for Nike, River Island og Boden. Hun har også vunnet prise for å være et godt forbilde for andre barn i hjembyen Birmingham.

– Man må bare stå foran kameraene med fine klær og posere, sier hun til Reuters og smiler.

Daisy-May Demetre forbereder seg til Paris Fashion Week Foto: REUTERS Foto: Gonzalo Fuentes

Daisy var født med fibular hemimelia - en tilstand der skjelettet i beina er mangelfullt utviklet. Hun fikk begge beina amputert da hun var 18 måneder gammel.

– Jeg var redd

Faren hennes, Alex Demetre, sier til Reuters at han tok nyheten om å ha fått en handicappet barn svært dårlig.

– Jeg begynte å drikke og tenkte at livet var over etter hun ble født. Jeg var redd for å ha et handicappet barn, sier han.

Men så snudde det.

– Hun viste meg at hun var en gave. Hun har gjort meg til et nytt menneske. En sky løftet seg bort fra meg, sier han.

Faren er ikke overrasket over datterens suksess.

– Hun inspirerer meg ved å vise meg hvem hun er. Hun tar livet med et smil, og gjør fantastiske ting. Hun er bare Daisy. Ingenting stopper henne, sier han.