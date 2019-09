Effektiviteten sendte Odd til NM-semifinale

På stillingen 1-1 i det 38. minutt satte Odd full fart fra egen halvdel, og for en gangs skyld hang ikke hjemmelaget med. Markus André Kaasa førte ballen i høyt tempo og fant Elbasan Rashani, som spilte fram Birk Risa på venstresiden. Hans innlegg ble stanget i mål av Tobias Lauritsen, som ruvet over motspillerne ved lengste stolpe og sendte Odd i ledelse for godt.

Det var en klassekontring og KFUM var utspilt ved den anledningen. Ellers var fireren i 1. divisjon, som spilte sin aller første NM-kvartfinale, på høyde med det medaljejagende eliteserielaget. Likevel måtte «Kåffa» se langt etter semifinale. Sondre Rossbachs redning alene med Simen Vedvik midtveis i 2. omgang berget ledelsen, og i sluttfasen økte innbytter Filip Delaveris to ganger og Vebjørn Hoff en for Odd.

Odd har 36 NM-kvartfinaler bak seg og kan fortsette jakten på en 13. NM-tittel. I øyeblikket deler klubben rekordnoteringen på 12 titler med Rosenborg.



Effektivt

Etter en frisk Odd-åpning var det hjemmelaget som festet grep om kampen på kunstgresset på Ekeberg, og Sondre Rossbach i gjestemålet måtte flere ganger i aksjon for å ta hånd om KFUM-avslutninger.

Effektivitet var det derimot eliteserielaget som viste, og etter en halv time kunne de tilreisende fra Skien juble. Markus André Kaasa ble spilt fram på høyresiden og la inn foran mål. Sebastian Jarl nikket ballen ut, men ikke lenger enn til Torgeir Børven, som slo til på volley. Mansour Gueye sto på streken og så ut til å skulle nikke ut, men i forsøket på å redde skuddet slo keeper Knut André Skjærstein ballen bort fra hodet hans og inn i krysset.

Det tok mindre enn to minutt før også hjemmefansen fikk juble for scoring. Kaptein Stian Sortevik, som før avspark fikk pris etter å ha blitt kåret til KFUMs beste spiller gjennom tidene, fikk mye tid i feltet. Han fintet Odd-veteran Espen Ruud både til høyre og venstre før han fra stillestående posisjon slo et innlegg mot lengste stolpe. Spissen David Tavakoli nikket fra nesten død vinkel, og via Rossbach endte ballen i nettet.



Lyktes ikke



– Det var en jevn omgang, men de satte sine to sjanser, og vi var ikke like effektive. Hvis vi klarer å sette sjansene så kan det gå bra, sa Sortevik til NRK i pausen.

Slik ble det ikke. I det 66. minutt fikk KFUM en kjempesjanse til å utligne takket være en svak bakoverpasning fra Odd-kaptein Fredrik Semb. Innbytter Simen Vedvik var helt alene gjennom, men Rossbach rykket resolutt ut og berget laget sitt med en beinparade.