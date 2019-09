– Slegge er den store kjærligheten min

Hun er den første norske friidrettsutøveren som skal i aksjon på Khalifa Stadium i Qatar. Men reisen dit har vært både lang og kronglete for bergensjenta som ble juniorverdensmester for tre år siden.

– Dette er noe jeg alltid har drømt om, og bare være her og si at jeg er en av verdens beste kastere. Jeg er i VM, og det er kjempekult, ler hun.

– Ble utestengt

For etter at hun vant gull i junior-VM har karrieren stått mye i stampe. Marerittet for den ambisiøse kasteren startet da hun begynte på et universitet i Georgia i USA. Hun mistrivdes med treningen, treneren, og resultatene uteble.

– Jeg ble veldig irritert. De lovte meg gull og grønne skoger, men da jeg kom dit så ville de ikke gjøre noe for å gjøre meg til en bedre kaster. Treneren sa to ting til meg på et helt år. Han sa "bra" hvis jeg kastet godt, eller så sa han bare "du er sliten" hvis det gikk dårlig. Jeg hadde ingen utvikling.

Det endte med at Llano tok et drastisk valg, og valgte å bytte skole.

– Tingen er at hvis de ikke gir deg tillatelse til å bytte skole, så kan du fortsatt dra hvis du vil, men da må du "sitte ute" et år. Så jeg fikk ikke lov til å konkurrere i hele fjor, sier Llano.

Konkurranseforbudet gjaldt bare i USA, men Llano tok seg et helt friår. Tiden brukte hun på å trene seg opp, og pleie noen skader, og legge om teknikken.

Norgesmester i vektløfting

Da TV 2 besøkte henne på universitetet i Arizona i glovarme Phoenix, så hadde hun akkurat satt ny norsk rekord på 71, 78. Og livet smilte igjen.

– Skal jeg være ærlig så begynte å miste motivasjonen, fordi alt gikk i mot meg. Og det var veldig frustrerende. Men i ettertid er det lett å si at det var bra for meg. For jeg fikk tid til å bygge meg opp igjen, og brukte det året til å terpe inn en helt ny teknikk.

Mye av treningen til Llano foregår i styrkerommet. Hun er råsterk. Og det er fascinerende å følge vektløftingen hennes på nært hold. Styrke er nøkkelen til å bli god også i sleggekast.

– Jeg har vært med en lokal klubb i Bergen og konkurrert litt. Jeg er ganske sterk så jeg har vunnet NM et par ganger, og nordisk én gang. Det er litt kult, ler hun.

Men å bytte idrett er helt uaktuelt.

– Vektløfting er gøy det, men det er slegge som er den store kjærligheten min, ler hun.

Spenstig tatovering

Det beste beviset på den kjærligheten er tatoveringen på høyre ankel. Der står det "kastar" med store bokstaver.