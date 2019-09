– Jeg ble ringt opp om natten. Han var helt hysterisk

TV 2 møter søsteren til den drapsdømte nordmannen på et advokatkontor i Oslo.

Hun forteller at det for hennes del startet med en dramatisk telefonsamtale fra broren.

– Jeg ble ringt opp om natten. Da fikk jeg en telefon fra han som var helt hysterisk. Han sa: «Jeg er på sykehus og har blitt stukket med kniv. Han angrep meg, kom inn på rommet mitt og han ... jeg drepte han da jeg forsvarte meg. Jeg kommer til å havne i fengsel i mange, mange år. Kan du vær så snill å ta vare på datteren min?».

Hun ønsker ikke at vi oppgir hennes identitet.

Erkjent drapet

Den 50 år gamle norske familiefaren har erkjent drapet på en britisk småbarnsfar i det thailandske ferieparadiset Phuket.

Nordmannen ble først pågrepet og siktet for vold med døden til følge, men ble senere løslatt mot kausjon på 60 000 norske kroner. Siden drapet har 50-åringen hatt meldeplikt og utreiseforbud i Thailand. I slutten av forrige uke ble nordmannen etterlyst internasjonalt, i hele 188 land.

Til tross for dette får TV 2 opplyst fra flere kilder at nordmannen har klart å rømme Thailand, og har søkt om nødpass i et annet land i regionen. Denne søknaden ble avvist.

– Hvorfor valgte broren din å rømme?

– Det var på grunn av de truslene. Det var noen som hadde sagt at de skulle ta han og de visste hvor familien hans i Norge bor. Det var full panikk, og da visste han ikke hva han skulle gjøre, sier hun.

– Angrer han på at han rømte?

RØMT: Nordmannen i 50-årene har rømt fra Thailand etter at han kvelte og drepte en britisk familiefar. Foto: Politiet/Finn Erik Robstad, TV 2

– Ja, altså, han skulle jo ønske at han ikke rømte. Men på en annen måte tror jeg ikke han følte at han hadde noe valg. Han følte at han ikke ble beskyttet, og følte at han kom til å bli drept hvis han ikke gjemte seg, sier hun.

– Hvordan er broren din?

– Han er en helt vanlig person som har en datter. En helt vanlig familiefar som drar på fotballkamp og sender meg bilder av datterens diplomer, sier hun til TV 2.

– Han vil hjem

Søsteren forteller at broren hennes er svært fortvilet over situasjonen han nå befinner seg i.

– Han vil hjem til Norge å sone sin dom. Han kan sitte i 10 år, 15 år - det spiller ingen rolle for ham. Det eneste han har i livet sitt er det han har her hjemme, og det er datteren hans, forteller søsteren.

– Han har drept en person, han har rømt. Hva slags hjelp forventet han å få fra norske myndigheter?