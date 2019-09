Asurblått hav og milelange strender. Ørkensafari og historiske perler. Bygging av enorme ferieparadis der luksus er hovedingrediensen. Saudi-Arabia sparer ikke på noe når de nå satser enormt på turisme.

Fredag lanserte Saudi-Arabia nye turistvisumregler som skal gjøre det enkelt for folk i 49 land å søke om turistvisum i landet. For nordmenn vil det koste rett over 1000-lappen for å få innvilget søknaden, og gir muligheten til å oppholde seg 180 dager i landet.

Unike UNESCO-områder

– Se opp, det er litt glatt. Og pass på hodet.

Al Qarah-fjellet i Saudi-Arabia byr på kilometerlange grotter. Foto: Sonja Skeistrand Sunde/TV 2

Mohammed Ali jobber frivillig som turistguide i grottesystemet i Al Qarah-fjellet i Saudi-Arabia. Nå loser han oss gjennom lange grotteganger og mørke huler.

– Fjellet er 11 millioner år gammelt. For fem tusen år siden bodde det mennesker her inne i grottene, forklarer han, før han stolt legger til:

– Hele dette området er på UNESCOs verdensarvliste.

Den ivrige turistguiden bruker fritiden sin på å vise grottene til besøkende, og han er glad for at myndighetene nå satser på turisme.

– Saudi-Arabia er fullt av rik historie og kulturell arv som jeg håper alle i verden får oppleve.

Brudd på menneskerettighetene

Men spørsmålet er om dette er nok til å lokke turister til et så kontroversielt land som Saudi-Arabia. Kongedømmet er mest kjent for sine stadige menneskerettighetsbrudd og undertrykking av kvinner. En rekke kvinneaktivister sitter fremdeles fengslet.

Al Qarah er en del av Al Ahsa-oasen, som ligger på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Sonja Skeistrand Sunde/ TV 2

Saudi-Arabia har også fått flengende internasjonal kritikk for sin krigføring i Jemen, en krig som har skapt ufattelige lidelser for den sultende befolkningen.

– Saudi-Arabia bruker milliarder av kroner på å sminke sitt image i utlandet, sier seniorrådgiver i Amnesty International, Ina Tin, til TV 2.

Økonomi fremfor dobbeltmoral

Hun mener Saudi-Arabias dobbeltmoral er forkastelig.

– Saudi-Arabia er et av verdens verste land når det kommer til brudd på menneskerettigheter. På alle områder, forklarer Tin.

– Dette er en del av imagebyggingen saudiske myndigheter holder på med nå. Det er en del av prosjektet til kronprins Mohammed bin Salman om å få hjulene i gang i Saudi-Arabia, sier hun.

Og det kan Saudi-Arabias ambassade i Norge bekrefte. I en epost til TV 2 skriver de:

Dammam, Saudi-Arabia: Det moderne og det tradisjonelle går ofte hånd i hånd i det konservative kongedømmet. Foto: Sonja Skeistrand Sunde/TV 2

– Saudi-Arabia håper på å sikre internasjonal investering i turistindustrien, og ønsker å øke turismen fra 3 prosent til 10 prosent i løpet av 2030.

Blir ikke charter-mål med det første

Reiseselskapene Apollo, Ving og TUI tilbyr alle destinasjoner i Saudi-Arabias nabolag, i fremste rekke De forente arabiske emirater. Men ingen av dem har så langt planer om å satse på Saudi-Arabia, opplyser de til TV 2. Men TUI sier de følger interessert med på utviklingen:

– Vi vil nok ikke tilby Saudi-Arabia med det første, men det er alltid interessant med nye turistdestinasjoner. Det blir spennende å se hvordan dette blir mottatt av norske reisende, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI.