Før valget lovet Arbeiderpartiet alle elevene i Oslo gratis skolemat. Nå krever MDG at maten skal være vegetarisk, skriver Dagbladet.

Kjøttfrie skoler

MDG krever at maten som serveres gratis til skolebarna skal være kjøttfrie fem dager i uka av både klima- og ernæringshensyn.

– Vi mener at kjøttkonsumet i Norge må ned, og dette er et virkemiddel for å få det til, sier Rauand Ismail som er sentralstyremedlem i Grønn Ungdom og nyvalgt bystyrerepresentant for MDG i Oslo.

Han presiserer at elevene skal få lov til å spise hva de vil på skolen, men hvis barna ønsker kjøttpålegg må de ta den med seg hjemmefra.

– Veldig ekstremt

Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Emilie Enger Mehl, reagerer kraftig, og kaller forslaget ekstremt.

– Jeg synes det er veldig ekstremt å si at barn og unge elever ikke skal få spise leverpostei, salami eller egg på skole. Vi er for et variert kosthold, og for det fleste innebærer det å spise kjøtt til en viss grad, og det må man også gjøre på skolen, sier Mehl.

Hun mener et av de viktigeste viktigste klimatiltakene man kan gjøre er å spise norsk mat, og ikke importert mat. Også kjøtt.

– Helsemyndighetene anbefaler å kutte konsum av kjøtt, spesielt rødt kjøtt, påpeker Rauand Ismail.

– Vi har lovet velgerne våre at vi skal redusere kjøttforbruket i Oslo, og det skal vi blant annet gjøre ved å servere vegetarisk mat på skolen, sier han.

– Skaper forskjeller

Mehl mener det er viktig å lære barna sunne matvarer, inkludert kjøtt.

– Når man har innført skolemat som er et tiltak for å utjevne forskjeller og sørge for at alle får i seg sunn og variert mat, også skal man si at dere får det gratis bare hvis dere er vegetarianere, hvis du vil ha kjøtt må du betale det selv - det er med å skape forskjeller og ikke likheter, sier Mehl.