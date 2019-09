Lisbeth «Libby» Trickett (34) vant fire OL-gull, og regnes som en av de største svømmerne Australia har hatt.

Den tidligere stjernesvømmeren la opp i 2013. To år senere var Trickett i drømmeland etter å ha født sin første datter, som fikk navnet Poppy.

Fire måneder senere oppstod problemene. Datteren led av ekstrem søvnmangel, noe som smittet over på foreldrene.

Det gikk hardt utover Tricketts mentale helse.

– Det kom til et punkt der jeg ble skremt av meg selv, sier svømmelegenden, med tårer i øynene, til Channel 9-programmet «A Current Affair». Intervjuet er gjengitt av nettstedet news.com.au.

Datterens søvnproblemer gikk ikke over. Trickett minnes en episode da Poppy var åtte måneder gammel, og hun var på vei til trening.

– Jeg hadde veldig mørke tanker. Vi går ikke så ofte inn på de tankene, men jeg tenkte på å skade Poppy, og ville ikke være der. Jeg hadde ingen anelse om at depresjon kunne slå ut i sinne, men det var hovedsymptomet mitt på fødselsdepresjon, forteller Trickett.

Hun anslår at hun skrek sammenhengende til datteren i 25 minutter. Poppy var skrekkslagen.

Det var da Trickett innså at hun trengte hjelp.

– Jeg visste at jeg aldri ville ha skadet henne, men det var for nært til at jeg kunne la det fortsette å gå den veien, forklarer hun.

Fire år senere har Trickett-familien kommet seg over problemene. «Libby» har født enda en datter, og venter et nytt barn mot slutten av året. I tillegg er hun aktuell med boken «Beneath the Surface», der hun skriver om den tøffe tiden. Håpet hennes er å gjøre kvinner oppmerksomme på symptomene og faresignalene, skriver news.com.au.

Ifølge Helsedirektoratet, utvikler én av ti norske kvinner depressive symptomer hvert år i forbindelse med graviditet eller fødsel. Mer om symptomer og anbefalt hjelp kan du lese her (ekstern lenke).