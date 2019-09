Den 50 år gamle norske familiefaren har erkjent drapet på en britisk familiefar i det thailandske ferieparadiset Phuket.

Forlatt Thailand

Nordmannen ble først pågrepet og siktet for vold med døden til følge, men ble senere løslatt mot kausjon på 60 000 norske kroner. Siden drapet har 50-åringen hatt meldeplikt og utreiseforbud i Thailand. I slutten av forrige uke ble nordmannen etterlyst internasjonalt, i hele 188 land.

Til tross for dette får TV 2 opplyst fra flere kilder at nordmannen har klart å rømme Thailand, og har søkt om nødpass i et annet land i Asia. Denne søknaden ble avvist.

NØDPASS AVVIST: Norske myndigheter avviser forespørselen om å få nordmannen trygt hjem til Norge. Foto: Finn Erik Robstad/TV 2

Ingen hjelp fra UD

– UD ønsker ikke å hjelpe min klient, så han er helt på egenhånd i utlandet, sier mannens norske advokat, Sulman Hussain, til TV 2.

Hussain har bedt UD om å garantere for nordmannens sikkerhet, men dette har blitt avvist.

– Hvordan har han det?

– Han er helt nedbrutt. Han er nesten på bristepunktet, og han vet ikke hva han skal gjøre. Han er fortapt, han er fortvilet og han er helt alene.

2. september i år skulle den drapssiktede møtt opp i retten i Phuket for behandling av vilkårene for videre kausjon. Da dukket han aldri opp, og har siden vært etterlyst i Thailand.

Har mottatt flere drapstrusler

Ifølge Hussain har nordmannen mottatt flere drapstrusler, og ønsker ikke å møte opp til avhør i Thailand før sikkerheten er på plass.

– Vi har vært i kontakt med lokale myndigheter for å kunne anmelde truslene, og for å kunne iverksette sikkerhetstiltak rundt ham. Det har vi ikke blitt hørt på, sier Hussain.

Pressetalsperson i UD, Per Bardalen Wiggen, skriver følgende i en epost til TV 2:

– Det er ofte store forventinger til hva utenrikstjenesten kan bistå med når norske borgere fengsles i utlandet. Ofte er det ikke samsvar mellom disse forventningene og hva vi faktisk har mulighet til å gjøre gitt våre rammebetingelser.

Bardalen Wiggen bekrefter også at Utenrikstjenesten har vært i kontakt med vedkommende i henhold til gjeldene rammer for konsulær bistand til norske borgere som blir fengslet i utlandet.