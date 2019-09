Boris Johnsons søster raser mot broren: – Usmakelig!

Tonen var ikke mer forsonlig da Parlamentet trådte sammen etter at en enstemmig høyesterett kom fram til at suspensjonen av nasjonalforsamlingen var ugyldig. Han sa igjen at motstanderne valgte å gå til domstolene i stedet for å ha mot til å be folket om tillit i et nyvalg.

På den måten legger han opp til at valg der han selv skal stå fram som folkets mann i kampen mot politikerne som ikke vil respektere folkeavstemningen for tre år siden, skriver Financial Times.

– Uhøflig er normalen

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal påpeker overfor NTB at den politiske retorikken alltid har skilt seg kraftig fra språkkulturen ellers i Storbritannia.

– Landets språkkultur er jo påfallende høflig og dannet, men i den politiske debatten er det stikk motsatt, der er det roping og piping og himling med øynene. Det er ganske uhøflig, men det er blitt en del av normalen, sier Ringdal, som er førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Han mener samtidig at det har skjedd en endring til det verre.

Fakta om veien mot Brexit Storbritannia forlater etter planen EU 31. oktober. Statsminister Boris Johnson har sagt at det vil skje med eller uten en avtale med Brussel.



For å unngå en brexit uten avtale vedtok Underhuset at regjeringen må be EU om tre måneders utsettelse dersom det ikke foreligger en avtale – eller Parlamentet har stemt for utmelding uten en avtale – innen 19. oktober.



Loven ble godkjent av dronningen 9. september. Fra samme dato suspenderte regjeringen Parlamentet fram til en planlagt trontale 14. oktober.



24. september slo høyesterett enstemmig fast at suspensjonen var «ulovlig, ugyldig og uten effekt». I juridisk forstand har Parlamentet ikke vært suspendert, og de folkevalgte trådte sammen neste dag.



17. og 18. oktober er det toppmøte i EU, der Johnson sier han vil inngå en avtale, uten å be EU om mer tid.



Regjeringen har foreslått nyvalg i midten av oktober, men opposisjonen er imot. De vil først sikre at loven om utsettelse blir fulgt.



Opposisjonen vegrer seg mot å stille mistillitsforslag, blant annet i frykt for at regjeringen kan bruke det til å trenere Parlamentets virksomhet og brexitprosessen.

– Jeg tror dessverre det, at hatskheten og frontene har blitt større og skarpere. Man tillater seg å si drøyere ting enn før, forklarer han og sier det kan være en trend som har kommet over fra den andre siden av Atlanteren. Ringdal sammenligner situasjonen med en boksekamp som har gått i stå.

– Det er som om de står og klenger på hverandre og ikke kan komme videre før dommeren kommer og løser det opp. Jeg tror det er nødt til å komme nye krefter inn.

NTB/TV 2