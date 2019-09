I forbindelse med sitt nye album «Courage», skal Céline Dion (51) ut på en stor turne hvor hun skal opptre i over 100 byer.

Det er 24 år siden artisten gjestet Norge Norge sist, men nå er det bestemt at én av byene blir Oslo.

«Endelig kan vi dele den gledelige nyheten om at legenden Céline Dion kommer til Norge! Jeg vet at det er en god del fans som har ventet på dette. Det kommer til å bli en fantastisk og uforglemmelig kveld» skriver Peer Osmundsvaag, ansvarlig arrangør i All Things Live Norway, i en pressemelding.

Céline Dion skal på scenen i Telenor Arena i Bærum 28. august 2020.

Nytt album

«Courage World Tour» bygges rundt Célines første engelskspråklige album på seks år.

I forrige uke slapp den kanadiske sangeren tre nye låter, som en smakebit på sitt kommende album.

«Låtene «Imperfections», «Lying Down» og «Courage» representerer en spennende ny kunstnerisk retning for Céline Dion, og fansen vil få sjansen til å høre låtene fra det nye albumet på den kommende turneen» skriver Osmundsvaag i pressemeldingen.

Albumet «Courage» skal gis ut i sin helhet 15. november.

– Gåsehud

Céline Dion har dominerte spillelistene gjennom mye av 90-tallet og har solgt over 250 millioner album i løpet av sin 35-årige karriere.

«Da jeg fikk vite at hun kommer til Norge klarte jeg ikke å gjøre noe som helst resten av dagen, det gikk helt i ball i hodet. Jeg måtte overlate middag til mann og unger, var nødt til å gå meg en tur og da kom tårene», skriver Laila Steen Johnsen, som er leder for Dions norske fanklubb, i pressemeldingen.

«Jeg får gåsehud bare jeg snakker om det for jeg har jobba og ventet på dette lenge. Céline Dion er enestående – en fantastisk artist, sanger og person», skriver Steen Johnsen.

Artisten har også vunnet en rekke priser i løpet av karrieren.

Balladedronningen har blant annet vunnet fem Grammy Awards, to Academy Awards, syv American Music Award, 20 Juno Awards og utrolige 40 Félix Awards.

På Billboard Music Awards i 2016 fikk hun en av de gjeveste prisene en artist kan få, prisen Icon Award, som tildeles en artist for betydningen av sitt arbeid gjennom en lang musikkarriere.