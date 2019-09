Se Stokkes spurt i vinduet øverst!

Amerikanske Quinn Simmons kunne ingen gjøre noe med. Han stakk i et solobrudd, og vant overlegent foran italienske Alessio Martinelli.

Stokke var i overkant av minuttet bak, i en stor gruppe som kjempet om bronsen.

Med om lag 15 kilometer igjen stakk Magnus Sheffield (USA) og Enzo Leijnse (Nederland). Stokke lå igjen i den store gruppen, men tok så opp kampen sammen med Gianmarco Garofoli (Italia).

Nordstrand-gutten kjørte knallsterkt, og kjempet seg opp til de to utbryterne. Da gjenstod det fem kilometer.

Han var med helt til spurten, men klarte ikke å matche de andre rytterne og endte på sjetteplass. Uansett ble det en historisk, norsk plassering: Fra før var Daniel Hoelgaards sjuendeplass best i et junior-VM.

Like etter rittet er Stokke noe bitter for at medaljen røk, men medgir at han ikke hadde mer å gi.

– På oppløpet var det ikke mer å spurte med. Beina stod rett ut, og det gikk så vidt rundt. Jeg følte at jeg var flink til å spise og drikke, men jeg var helt ferdig da jeg kom over mål. Jeg ga i hvert fall alt. Sjetteplass var det jeg var god for i dag, sier 18-åringen til TV 2.

Stokke skal fra og med neste sesong være en del av Team Sunwebs utviklingslag. Det ble bekreftet av ProTour-laget tidligere i september. En av lagets trenere, Hans Timmerman, var full av lovord om Nordstrand-gutten.

– Vegard er en utrolig talentfull rytter fra Norge. Han har allerede vist noen merkverdige ting, men vi mener at han har mye mer å gi. Med en god vinter, er vi sikre på at nivået hans vil være enda høyere enn denne sesongen. Han er en sterk klatrer, kjent for sin aggressive stil og vil styrke oss, sa Timmerman til lagets nettsider.

