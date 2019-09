Tirsdag scoret Griezmann da Barcelona slo Villareal. Se høydepunktene i vinduet øverst!

Antoine Griezmanns overgang til Barcelona var en langtekkelig saga.

Det hele dro ut på grunn av utkjøpsklausulen i franskmannens kontrakt med Atlético Madrid.

Tidligere i år var den på 200 millioner euro, tilsvarende nesten to milliarder kroner etter dagens kurs. 1. juli ble utkjøpsklausulen nesten halvert, til 120 millioner euro.

Barcelona ville naturlig nok vente, men tillot seg likevel å starte forhandlinger med Griezmann.

Ifølge Atlético startet samtalene i februar. I mars skal partene ha kommet til enighet. Ulovlig, slo hovedstadsklubben fast.

Hvordan Barcelona skulle straffes, er blitt spekulert på i lengre tid. Et av forslagene var at de måtte spille én hjemmekamp for tomme tribuner.

Nå har katalanerne sluppet svært billig unna.

Disiplinerkomiteen i Det spanske fotballforbundet har besluttet å tildele dem en bot på 300 euro – tilsvarende 2979 kroner etter dagens kurs. Det melder den spanske sportsavisen AS. Den lave summen skyldes at regelverket ikke åpner for å dele ut høyere bøter.

Det er neppe den boten som kommer til å øke stressnivået i Barcelonas økonomiavdeling. For å dekke inn summen, trenger de bare å selge fire billetter til hjemmekampen mot Inter i Champions League ...