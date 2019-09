20-åringen er ikke tiltalt for drap, men for vold med døden til følge. Han er også anklaget for å ha etterlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Hendelsen skjedde ved Holmlia skole omkring klokken 12.15 mandag 12. juni i 2017. Ifølge tiltalen ble den 16 år gamle gutten slått flere ganger i hodet slik at han falt i bakken.

Like etter fikk gutten hjertestans.

Den nå 20 år gamle mannen som er tiltalt, unnlot å gi offeret øyeblikkelig hjelp, ifølge tiltalen.

– Fikk beskjed om å lyve

Det var flere vitner til hendelsen.

Politiet mener gjerningsmannen uttalte at disse ikke skulle ringe til ambulanse. Deretter skal han ha bedt dem om å gi nødetatene uriktig informasjon om hva som hadde skjedd.

16-åringen ble hastet til sykehus, hvor han ble lagt i koma. Den 25. juli, seks uker etter voldsepisoden, døde han av skadene.

20-åringen satt varetektsfengslet i fire måneder etter hendelsen.

– Min klient erkjenner å slått fornærmede med flat hånd, men han erkjenner ikke dødsfølgen, og han erkjenner ikke å ha etterlatt ham i hjelpeløs tilstand, sier forsvarer advokat Øyvind Bratlien.

– Tragisk

Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, betegner hendelsen som «tragisk».

– De sentrale temaene i rettssaken blir hendelsesforløpet, det som skjer i etterkant av hendelsen og skadene som offeret er påført, sier han.

Preben Kløvfjell er bistandsadvokaten til avdødes etterlatte. Han ønsker ikke å kommentere tiltalen overfor TV 2.

Saken er sendt til Oslo tingrett for beramming. Det er ikke klart når den kommer opp.