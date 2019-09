Young Bloods-lederen slår tilbake mot ryktene: – Jeg bruker ikke penger på tull

Den 28 år gamle norsk-albaneren har i flere år ledet Young Bloods, mener politiet.

Holmlia-gjengen er kjent for å være brutale, blant annet fordi de flere ganger har kidnappet og utøvet grov vold mot personer som har stått i deres vei.

Nå har gjenglederens navn blitt trukket inn i en alvorlig straffesak. For første gang velger han å uttale seg om konflikten i pressen.

Mer om det snart.

Drapsforsøk i gjengstriden

De siste ukene har seks unge menn fra Holmlia sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett.

Alle er tiltalt for medvirkning til drapsforsøk etter at en 23-åring ble skutt i hodet på Holmlia 6. oktober i 2017.

23-åringen, også han et utpekt gjengmedlem, er i dag lam fra brystet og ned.

ÅSTED: I dette boligfeltet på Holmlia ble den 23 år gamle mannen skutt i bakhodet i 2017. Foto: Daniel D. Laabak

De tiltalte tilhører det politiet kaller for «kurderfraksjonen», mens offeret tilhører «albanerfraksjonen». Før var de to fraksjonene ett – de ble kalt Young Bloods – og de ble omtalt som Norges farligste gjengmiljø.

Statsadvokat Andreas Schei la denne uka ned påstand om straff. For fem av de tiltalte ber han om fengsel i åtte år, mens for den sjette tiltalte ble det lagt ned påstand om fengsel i seks år.

Sistemann soner imidlertid allerede en fem år lang straff for organisert narkotikakriminalitet.

Begynte plutselig å snakke

Politiets nøkkelvitne i saken er 23-åringen som ble skutt.

Han har gitt en detaljert forklaring der han navngir hvem som var til stede da skuddene ble løsnet. Flere av vennene hans var også til stede, men de har nærmest konsekvent svart «vet ikke» og «husker ikke» på alle spørsmål de har fått.

Politiet mener taushet er en del av kodeksen i gjengmiljøet. Derfor var det noe overraskende at skuddofferet valgte å åpne seg for politiet. Det gjorde han mer enn en måned etter skyteepisoden.

TV 2 har tidligere skrevet hvordan en rekke sentrale medlemmer av «albanerfraksjonen» i Young Bloods møtte opp på Sunnaas sykehus for å treffe sin hardt skadde kamerat. Få dager senere fortalte han sin historie til politiet.

Rykte om penger

Forsvarerne til de seks tiltalte mener det er spesielt at offeret plutselig begynte å snakke med politiet. De mener at hans motivasjonen er å ramme så mange som mulig fra den rivaliserende «kurderfraksjonen».

I retten har to personer fra Oslo-politiets avdeling for Spesielle Operasjoner (SO) vitnet. De har to ulike kilder på at lederen av «albanerfraksjonen», altså den 28 år gamle norsk-albaneren, skal ha tilbudt seg å betale skuddofferet for å angi personer fra «kurderfraksjonen».