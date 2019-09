Denne uken ble 301 nye brannmenn uteksaminert fra akademiet til New York City Fire Department.

Men denne seremonien var ikke helt som alle andre seremonier.

Blant de uteksaminerte studentene var det hele 13 brannmenn som mistet fedrene sine, som også var brannmenn, under terrorangrepet i World Trade Center i New York, 11. september 2001.

Historisk klasse

Aldri før har én og samme klasse inneholdt så mange barn av ofre etter terrorangrepet som til sammen tok livet av 343 brannmenn.

– I dag er ikke disse kun barn som drømmer om karrièren fedrene deres elsket, i dag har de oppnådd sine drømmer, sa sjef for brannvesenet, Daniel A. Nigro, under seremonien.

Søsknene Rebecca og Marc Asaro mistet faren sin Carl F. Asaro i angrepene. 18 år senere ble de uteksaminert sammen. Til New York Times forteller Marc at han alltid tenkte at faren hadde «den kuleste jobben i verden».

– Det er fantastisk at jeg nå kan gjøre det samme som min far gjorde, og som han ofret livet sitt for. Det er enda mer fantastisk at jeg gjør det sammen med min søster. Det gjør meg stolt. Min søster og jeg motiverer hverandre hver dag for å bli bedre, sier han ifølge en pressemelding fra New York City Fire Department.

– Uvirkelig

Rebecca Asaro sier at det nesten føles uvirkelig.

– Faren min satt selv i dette klasserommet, det bringer oss alle litt nærmere faren vår, sier hun til avisen.

NYE BRANNMENN: Søsknene Marc og Rebecca Asaro er klare for å følge i sin fars fotspor. Foto: Calla Kessler / The New York Times

Heloiza Asaro sier hun er veldig stolt over datteren og sønnen, men erkjenner at hun også er litt nervøs.

– Siden de er yngst i kullet, så er jeg nervøs. Men de ønsket å hedre faren sin og hjelpe folk slik han gjorde. Selv om han ikke hadde dødd, ville de ha blitt brannmenn uansett. Siden de var liten har brannmenn vært som julenissen, sier moren til New York Post.

– Fortsatt ti år

29 år gamle Robert J. Foti Jr. vokste opp og gikk på skole like i nærheten av brannstasjonen på Manhattan hvor hans far Robert J. Foti jobbet. Han tilbragte mye av barndommen sin sammen med faren og kollegene.

Etter at faren ble drept under angrepene 11. september, fortsatte han å ta turen innom brannstasjonen.

GLEDER SEG: Robert Foti sier han er begeistret over og endelig kalle seg brannmann. Foto: Calla Kessler / The New York Times

– De behandler meg fortsatt som om jeg er ti år, sier han.

Nå er 29-åringen klar for å ta fatt på de samme arbeidsoppgavene som sin far, til tross for at hans mor håpte sønnen skulle velge en yrkesvei med litt mindre risiko.

– Men jeg kan ikke hindre en voksen mann fra å gjøre det han elsker, sier moren til New York Times.

– Sinnssykt

Matthew Jovic var bare ti år da angrepene skjedde. Men hva som skjedde, og hvordan han opplevde dagen, sitter fortsatt friskt i minnet.

– Jeg ble hentet på skolen av min mor, og jeg husker at nyhetene på radioen hørtes helt sinnssyke ut. Bilturen på to minutter føltes ut som en hel dag, sier han.

Som liten elsket han å høre faren fortelle om livet som brannmann. 18 år senere har han selv fått uniformen på og er klar for å redde liv, akkurat som hans far gjorde.