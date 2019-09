Opplysningene skal han ha brukt til å ta opp lån i kvinnenes navn. Totalt mener politiet at de har blitt svindlet for et beløp på flere millioner kroner, opplyser kilder til TV 2.

Verken politiadvokat Andreas Kruszewski eller reality-kjendisens forsvarer, advokat Ingrid Brekke, ønsker å kommentere disse opplysningene.

– Min klient har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, og han venter nå på å gjennomføre avhør med politiet, sier Brekke.

Koordinert aksjon

Torsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker – to av dem med brev- og besøksforbud. Retten mener det er sannsynlig at han vil begå ny alvorlig kriminalitet dersom han løslates nå.

Bedrageriene er godt organiserte og utført av et nettverk av personer, mener politiet, som ifølge den ferske kjennelsen varsler flere pågripelser i ukene som kommer.

TV 2 er kjent med at politiet har hatt miljøet rundt reality-kjendisen under oppsyn i en periode. Pågripelsen er del av en koordinert politiaksjon, og de fleste dokumentene i saken er klausulerte.

FORSVARER: Advokat Ingrid Brekke fra advokatfirmaet Matrix opplyser at reality-kjendisen vil bli avhørt innen kort tid. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Retten mener det er sannsynlig at siktede vil snakke med andre personer i nettverket dersom han ikke gis brev- og besøksforbud i fengsel.

Flere lovbrudd

I tillegg til grove bedragerier er reality-kjendisen siktet for befatning med narkotika, trusler og brudd på vegtrafikkloven.

Han har jevnt over begått lovbrudd fra august 2018 og frem til i dag, mener politiet. Siktede har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke fengslingskjennelsen.

Fra tidligere er siktede straffedømt ved to anledninger – i 2013 og i 2015.

Den første gangen ble han dømt for å ha brukt falsk ID da han prøvde å komme inn på et utested i Oslo, og for å ha oppbevart kokain.

To år senere ble mannen dømt for å kjørt bil i beruset tilstand og for å ha brukt og oppbevart både kokain og marihuana.