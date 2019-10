Monica (43) har uhelbredelig kreft: – Nekter å la sykdommen ta fokus

– Vi kan ikke bare bekymre oss og være sinte for det som har skjedd. Vi har det jo fint her og nå.

Livet snudd på hodet

I 2013 fikk Monica Lund Osther (43) beskjed av legen om at hun hadde brystkreft. Men det var ikke nok til å sette henne ut av spill.

– Det var en veldig surrealistisk beskjed å få. Jeg var bare 37 år, barna mine var to og fire.

– Jeg gikk inn i den perioden med fokus på å være best mulig, sånn at jeg fortest mulig kunne være den mammaen jeg ville og begynne å jobbe igjen, forteller Monica til God morgen Norge.

Etter et år med operasjon, cellegift og stråling, begynte hverdagen å gå tilbake til normalen for Monica og familien. Og i 2015 fikk hun beskjed om at hun var kreftfri.

– Jeg gikk på en slags etterbehandling, men alt tydet på at jeg var frisk.

Tilbakefallet

Men året etter, i 2016, ble Monicas verden snudd på hodet nok en gang.

– Da hadde jeg akkurat rukket å treffe han som er mannen min nå. Livet var veldig fint. Vi var veldig glade i trening begge to, og han hadde lært meg å stå på snowboard, mimrer Monica.

FANT KJÆRLIGHETEN: Monica og mannen elsker å være aktive. Foto: privat.

Hun merket at hun hadde smerter i hoften, men trodde kanskje det var en skade som følge av den sporty livsstilen. Det viste seg imidlertid at sykdommen hadde kommet tilbake og spredd seg til skjelettet.

Den vanskelige praten med barna

– Med dagens medisin betyr det at det ikke er mulig å gjøre meg frisk. Så det var en veldig brutal beskjed å få.

Selv med en uhelbredelig sykdom, velger Monica å se lyst på livet, og hun har ingen planer om å legge seg ned for å dø.

– Jeg kan ikke endre den situasjonen jeg har kommet i. Men jeg kan gjøre alt jeg kan for at barna mine skal ha det så fint som mulig i denne prosessen, understreker hun.

FAMILIE FØRST: For Monica er det viktig å fokusere på det fine i livet. Foto: privat.

Og når det kommer til å snakke med barna, velger hun å være ærlig og åpen.

– De skal ikke gå rundt og lure på hva som egentlig skjer. Barns fantasi kan ofte være skumlere enn sannheten, poengterer Monica.

– Det kan være lett å tenke at man har lyst til å skjerme dem mot sannheten, fordi man ikke vil gjøre dem triste og redde. Men selv om sannheten gjør vondt, gir den også en trygghet.

Takknemlig for mye

Det er ikke mye ved livsstilen til Monica som tilsier at hun har en alvorlig sykdom.