Mads og Kamilla pleiet sønnen Victor Elliot (3) til han døde. Så kom overraskelsen

Beskjeden føltes urettferdig for ekteparet.

– Det er rart at det skal være forskjell på min og Kamilla sin sorgprosess. Vi hadde begge mistet barnet vårt, sier Mads og fortsetter:

– Med denne ordningen sier staten at jeg ikke er berettiget til sorg på samme måte. Hadde det vært opp til dem skulle jeg møtt på jobb, og fortsatt etter beste evne.

– Klarer ikke forstå

Mads måtte derfor sykemelde seg for å kunne være hjemme i tiden etter sønnens død.

– NAV hadde forståelse for at dette ikke var rimelig, men de må følge reglene som er vedtatt. Jeg klarer ikke forstå at det er noen som har besluttet dette, sier Mads.

– Hva er den faglige begrunnelsen for at hans sorg er mindre enn min? Det er ingen tvil om at dette har vært mer stressende for Mads, sier Kamilla og ser bort på ektemannen.

Hver eneste måned har Mads vært nødt til å gå til legen og få ny sykemelding. Helst skulle begge hatt god tid til å bearbeide sorgen etter tapet av sønnen.

– Den første måneden var det mye praktisk som skulle ordnes. Da sommeren kom, handlet det om å gi storesøsteren til Victor Elliot en så god sommer som mulig. Deretter kom skolestart og hverdagen tilbake. Det var en spesielt vanskelig tid. Nå er savnet veldig sterkt, sier Kamilla.

– Frarøvet tid

Foreldreparet etterlyser en bedre forståelse hos politikerne for belastningen det er å ha et alvorlig sykt barn.

– Det er veldig tidkrevende å forholde seg til alle reglene når det kommer til pleiepenger. Vi føler at vi ble frarøvet tid med barnet vårt. Jeg har vært nødt til å bruke mye tid på administrasjon, rapportering, oppfølging og dialog med myndigheter. Dermed har ikke Victor Elliot alltid fått den oppmerksomheten han har fortjent, sier Kamilla.

Fortsatt sykemeldt

Det har nå gått seks måneder siden Victor Elliot døde. Kamilla sin periode på pleiepenger er over, og hun har dermed gått over på sykemelding.

Mads er også fortsatt sykemeldt. Hverken Kamilla eller Mads vet når de er klare til å gå tilbake i full jobb.

– Når du mister et barn, mister du en del av deg selv. Vi føler politikerne burde ha bedre innsikt i belastningen og sorgen vi går gjennom, både under og etter et langt og intensivt sykdomsforløp. Vi skulle ønske de kunne gå 48 timer i våre sko, da vi tok hånd om Victor Elliot, sier foreldrene før de fortsetter:

– Det er så få barn og familier som blir påvirket av dette. Er det virkelig der vi skal kutte?

Tar selvkritikk

Statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet Guro Angell Gimse sier til TV 2 at de tar selvkritikk på at denne regelen ikke ble vurdert i 2017.

– Departementet vurderer nå hvorvidt det er rimelig med en slik ordning, og hvordan den i så fall bør innrettes - sett opp mot den nye pleiepengeordningen. Vi tar sikte på å sende et forslag til enkelte endringer i folketrygdloven på alminnelig høring i løpet av høsten, der også denne saken vil bli vurdert.

Angell Gimse sier de har forståelse for den krevende situasjonen foreldre med alvorlig syke barn står i. De mener imidlertid det riktige vil være å gå på sykepenger og sykemelding, i stedet for pleiepenger.

– Det å miste et barn er det verste en forelder kan oppleve. Foreldre som opplever dette, vil vanligvis være i en tilstand der man ikke anses som arbeidsfør. Hvor lenge det varer, vil variere fra person til person, avhengig av både arbeidssituasjonen den enkelte er i, og personlige forhold. I slike situasjoner har man mulighet til å søke om sykepenger. Sykepenger er den korrekte ytelsen i tilfeller som dette, og gir blant annet rett til oppfølging fra helsevesenet. Dette gjelder alle foreldre som mister et barn, sier statssekretæren.