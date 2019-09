– Jeg kan bekrefte at vi er i gang med etterforskningen, og at vi allerede har gjennomført åstedsundersøkelse, sier fagansvarlig Glen Våge ved Nordhordland lensmannsdistrikt til TV 2.

Det ble først oppgitt at omkring ti tusen laks med en gjennomsnittsvekt på i underkant av fire kilo hadde rømt fra slakteriet. Tallet ble senere oppjustert til 17.200 av Fiskeridirektoratet.

Syk laks

Et ukjent antall av den rømte laksen er smittet av virussykdommen PD, og det er en fare for at villaks kan bli smittet av det samme viruset.

Det er trolig en båtpropell som forårsaket et hull i merden, som igjen gjorde at laksen kunne rømme.

Fiskeridirektoratet skriver i dag i en pressemelding at slakteriet er pålagt miljøovervåking av 15 laksevassdrag i Sognefjorden etter rømmingen 16. september.

Direktoratet har også pålagt firmaet å gjennomføre uttak av rømt laks i vassdragene.

Så langt er 3.123 laks fanget inn igjen.

Ber om tips

Fiskeridirektoratet ber om tips fra publikum får å få best mulig oversikt over hvordan fisken sprer seg i fjorden.

Slike tips kan man melde til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Så langt i år har omkring 300.000 oppdrettsfisk rømt fra norske anlegg.