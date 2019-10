Dette er Hunter Biden

De siste ukene har varslersaken i USA skapt politisk sirkus. I midten av det hele står president Donald Trump, og en lang rekke navn har blitt dratt inn i saken etter som tiden har gått.

Ett av navnene er Hunter Biden, Joe Bidens sønn. Hvem er han, egentlig?

Allerede fra han var et barn har han satt sitt preg på farens karriere. Eller kanskje var det farens karriere som satte sitt preg på ham.

– Vi var med han over alt. På hvert eneste store arrangement og hvert lille arrangement som hadde å gjøre med hans politiske karriere, var jeg der, sa Hunter Biden til The New Yorker i juli.

Da Joe Biden ble formelt innsatt som senator 5. januar 1973, var det på et sykehus i Delaware. Årsaken var at hans to sønner Hunter og Beau lå der etter å ha blitt alvorlig skadd i en bilulykke, skriver Business Insider.

Bidens kone Neilia og datteren Naomi døde i ulykken.

1973: Joe Biden sverges inn som senator for Delaware på sykehuset hvor sønnene er innlagt. I forgrunnen ligger Beau Biden. Foto: AP PHoto/File

Skandaler

Hunter Biden har opp gjennom årene vært gjenstand for en rekke oppsiktsvekkende overskrifter. Blant annet har han vært åpen om misbruk av alkohol og rusmidler ved flere anledninger. I 2014 ble han dimittert fra den amerikanske marinen etter å ha testet positivt på kokain.

– Jeg respekterer marinens avgjørelse. Med kjærlighet og støtte fra familien vil jeg nå se framover, het det i en uttalelse fra Biden den gang.

Joe Biden og sønnen Hunter Biden avbildet i 1988. Foto: AP Photo/Adele Starr

I 2015 døde Hunters bror Beau Biden, bare 46 år gammel, av hjernekreft. Hunter Biden har senere innrømmet at han eksperimenterte med rusmidler etter brorens dødsfall.

Etter å ha skilt seg fra sin kone Kathleen, som også er moren til hans tre døtre, innledet Hunter Biden et forhold til sin avdøde brors enke, Hallie Biden.

Joe Biden fikk vite om forholdet via en journalist som ringte og spurte om det, men kom senere med en uttalelse for å vise støtte til sønnen.

– Vi er alle glade for at Hunter og Hallie fant hverandre da de satte livene sine sammen igjen etter slik sorg, het det blant annet.

– De har min og Jills hele og fulle støtte, og vi er glade på deres vegne.

Joe Biden, barnebarnet Finnegan Biden og Hunter Biden i 2013. Foto: AP Photo/Ng Han Guan

Opp og frem

Etter å ha gått ut av Yale i 1996, flyttet Hunter Biden til Delaware i 1997 og ble visepresident i MBNA Bank. MBNA er for øvrig donoren som har gitt nest mest støtte til Joe Bidens kampanjer, ifølge amerikanske Center for Responsive Politics.

Fra 1998 til 2001 hadde han en stilling i det amerikanske handelsdepartementet under Bill Clinton. Fra 2001 til 2008 jobbet han for et lobbyistfirma, men han sa opp stillingen sin da Obama ønsket Joe Biden på sitt presidentlag og uttalte at han ikke ønsket å stå i veien for farens karriere.