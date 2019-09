Greta Thunberg (16) får stor oppmerksomhet for sin kamp mot klimaendringer. Thunberg talte mandag under FNs ekstraordinære klimamøte i New York, og det var en svært emosjonell 16-åring som kom med sterke ord til forsamlingen.

– Dette er helt feil. Jeg skulle ikke sittet her. Jeg skulle vært på skolen på andre siden av havet. Også kommer dere til oss unge for å få håp. Hvordan våger dere? sa hun i talen, en tale som retorikk-ekspert Kjell Terje Ringdal mente var på Martin Luther King-nivå.

– Tar verden med storm

Thunbergs engasjement har også smittet over på langrennsjentene. De er imponerte over den standhaftige 16-åringen.

– Det er modig gjort. Det må jeg si. Det hadde ikke vært Johaug som 16-åring. Da var jeg mer opptatt av å presse meg selv opp motbakker, smiler Therese Johaug.

– Det er råtøft. Hun har oppnådd mye og får folk til å lytte. Det er ikke annet enn imponerende. Da jeg var 16 år hadde jeg ikke meninger om noe, egentlig, sier Lotta Udnes Weng.

Heidi Weng bøyer seg også i støvet.

– Det er veldig rått. Hun er bare 16 år og tar verden med storm. Om jeg er miljøbevisst? Både ja og nei. Jeg prøver så godt jeg kan. Jeg sorterer søppel og kan finne på å plukke søppel i skogen. Men vi farter mye rundt omkring. Det er jo negativt, sier Weng.

Også nykommer Anna Svendsen kjenner på fly-skammen.

– Jeg synes det er bra ut hun har fokus på klimaet. Det er ikke bra at vi reiser så mye, men jeg føler ikke vi har noe valg hvis vi skal komme oss rundt på skirenn. Jeg prøver å tenke på miljøet, men ser helt klart at jeg kan gjøre mer, sier Svendsen.

– Kjører mye bil og forurenser

Kometen Kristine Stavås Skistad synes Thunberg er modig, men gjør ikke mye selv for å redde miljøet.

– Jeg kjører mye bil og forurenser litt. Jeg må bli flinkere. Jeg ser at el-bil er en fin løsning for oss som kjører mye, forteller hun.

Ingvild Flugstad Østberg maner til en kollektiv bevissthet rundt å ta vare på miljøet.

– Jeg synes det er viktig å ta vare på miljøet. Det er vanskelig å si om jeg klarer å bidra nok til at verden blir et bedre sted. Men alle må prøve for at det skal bli bedre. Jeg er nok ikke den som er flinkest, men hvis Thunbergs engasjement øker bevisstheten litt hos alle, så gjør kanskje alle litt mer, sier hun.

Johaug anser seg selv som miljøbevisst.

– Jeg liker bygda, jeg liker dyr og er oppvokst på en gård. Jeg synes det er kjempebra at man tenker på miljøet. At alle tar ansvar og tenker over det vi gjør. Det er forskjellig hvor mye eller hvor lite man gjør. Det må folk få lov til å bestemme selv, avslutter hun.