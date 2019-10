Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei, jeg kom forleden over denne kamuflerte bilen i et P-hus. Jeg stoppet og tok bilder, med Broom i tankene. Men oppdaget etterpå at det var en ganske alminnelig Opel Ampea-e. En bil som har vært på markedet en stund.

Så til spørsmålet – hvor for i all verden er den kamuflert med en diger "burka" da?

Mvh. B.

Benny Svarer:

Hei – og aller først: Takk for at du tenker på Broom når du kommer over merksnodigheter når det gjelder bil!

Bilen er, som du selv er inne på, Opel Ampera-e. Både felgene, selve fasongen og det lille man ser av hovedlyktene avslører den. I tillegg ser men jo Opel-logoen og deler av grillen gjennom selve trekket.

Jeg viste bildet til en kompis, Trond fra Lier som jobber i Opel. Han hadde en veldig enkel forklaring på hele mysteriet.

Grunnen til at bilen er innpakket er ikke ikke så spennende og eksotisk som man kanskje skulle tro. Det er ikke gjort for å kamuflere bilen på noen måte. Men for å beskytte den.

Dette er rett og slett et transport-trekk. For å forebygge potensielle transportskader i lakken. Opelen har nemlig vært på en ganske lang reise. De fleste Opel-modellene som selges i Norge produseres og fraktes i fra Tyskland. Men ikke elbilen Ampera-e. Den produseres nemlig ved GMs fabrikk i Detroit, USA. Så denne har tatt turen over "dammen" og da er det nok greit med litt beskyttelse.

Så da fikk vi oppklart det mysteriet!

Vi har vært på fabrikken som produserer denne bilen – les mer om det her:

