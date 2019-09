Det er ikke bare Jakob, Filip og Henrik som har prikket toppformen til VM i Doha. Trener og pappa Gjert Ingebrigtsen er svært lett i steget når TV 2 møter ham i Qatar.

Og det er kanskje ikke så rart. Pappa Ingebrigtsen forteller at han er gått ned ti kilo i forkant av mesterskapet.

– Jeg har jobbet som en gal de siste ukene for å komme i form. Og jeg har gått ned fra en medium pluss i størrelse, til en small, ler Gjert.

– Jeg har gått lange turer, og den siste uka har jeg løpt en del turer. En ting skal jeg ha, det er at jeg får ting gjennomført, sier han.

Gjert har tidligere spøkt med at han har en sommerkropp og en vinterkropp.

– Jeg har to sett garderober, spøker han.

Men det er ikke tilfeldig at han stiller topptrimmet til VM.

– Det er mye som skjer her, så hvis man skal tåle kjøret gjelder det å være i god form.

Men hos sønnene går ikke slankingen hjem i det hele tatt.

– Det er det dummeste jeg vet om. Håpløst. Jojo-slanking er ikke bra, sier Filip Ingebrigtsen.

Før han tordner videre.

I FORM: En gjennomtrent Gjert Ingebrigtsen er klar for Doha-VM.

– I stedet for å ha en sunn livsstil det man spiser sunt året rundt og tar vare på kroppen, så klager Gjert på at han aldri har tid til å trene. Så ligger han heller på sofaen og stapper i seg potetgull, sjokolade og øl i åtte måneder, for så å faste og spise ingenting og trene to timer om dagen i to måneder. Det er ikke bra.

Henrik Ingebrigtsen følger opp.

– De siste to årene har Gjert slanket seg til sammen 80 kilo. Ikke verst for en mann som i utgangspunktet veide 90, humrer Henrik.

– Det er jojo-slanking på sitt verste. Og det er ikke bra, ler han.

Men Gjert Ingebrigtsen bryr seg ikke om hetsen.

– Det blir galt uansett hva jeg gjør, og jeg får høre det om det er den ene eller andre veien. Hver gang jeg går ned får jeg høre at det bare er et tidsspørsmål før jeg har gått opp igjen. Og når jeg er stor får jeg kjeft for at jeg ikke gjør noe med det. Så det blir feil uansett.

Gjert lover likevel ikke at han skal holde vekten utover høsten.

– Nei, det går på hvor mye tid man har til å pleie seg selv. Så er jeg alt for glad i god mat og drikke til å love noe som helst, ler han.

Ingebrigtsen-brødrene skal i aksjon allerede fredag. Da er det kvalifiseringsheat på 5000 m.