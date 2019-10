– Jeg ville bare sjekke om du fulgte med, sier Heidi Weng om episoden.

Se «nesten-ulykken» over!

Skremmingen av TV 2s utsendte skjedde på en treningssamling. Under rulleskitreningen satte hun kursen rett mot kamera.

– Jeg var ikke langt unna deg, så reaksjonsevnen din var ikke så gæren, mener Heidi Weng.

Heidi Weng. Foto: Olsen, Geir

Dette sprellet er kanskje et utslag av at Heidi Weng trives igjen. Hun har i et og et halvt år slitt med en kropp som ikke har tålt trening og konkurranser. Nå spiller kroppen på lag igjen.

– Ja, det begynner å komme seg!

Det er Heidi Wengs egen beskrivelse. Når vi ber om en litt mer nyansert forklaring, så sier hun:

– Jeg føler at det har gått bra i to-tre måneder nå. Og så har jeg klart å henge med de andre på samling. Og egentlig har jeg ikke hatt noen dårlige treningsøkter på en stund.

For stor belastning på en sliten kropp, er den enkle diagnosen på at Heidi Weng virkelig begynte å slite i langrennssporet etter prøve-vm i Seefeld 2018.

– Utfordringen med med løpere som Heidi er at de går ganske fort selv om kroppen ikke helt lystrer slik du ønsker - og da er det ikke lett å gripe inn og gjøre noe, sier trener Ole Morten Iversen.

– Blir det nye målsettinger med en friskmeldt kropp?

– Både ja og nei. For meg har det viktigste å bli bra igjen. Løp og plasseringer har ikke vært i mine tanker. Dette skal jo være moro og da må jeg ha en kropp med litt futt i, forklarer Weng.

– Dette er jo så uvant at jeg nærmest går rundt og venter på at det skal butte igjen, sier en lattermild Heidi Weng.