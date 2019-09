Så er det den tiden av året.

Spørsmål om kapteinsroller og hvem løypen passer best for.

Tror han kan henge med

'Det norske seksmannslaget rullet torsdag i samlet tropp ut på sin første treningstur før søndagens fellesstart under sykkel-VM. Alexander Kristoff (32) kommer til Yorkshire full av selvtillit og på toppen av en formkurve.

UAE Team Emirates-nordmannen er på jakt etter å revansjere den sure andreplassen under VM i Bergen for to år siden. Også da ble det snakket om at løypen var for hard for spurterne, men det hele endte med en duell mellom Peter Sagan, Kristoff og Michael Matthews på oppløpet ved Festplassen. Nå som da tror Kristoff at mange tar feil.

– Mange sier den er hard, kanskje for hard. Det er mange som ikke stiller med spurtere i det hele tatt. Jeg håper at folk har overvurdert den. Det er ofte litt sånn at den ser litt hard ut på trening. Når man får litt fart, så går det greiere, sier Kristoff til TV 2.

Løypen i Yorkshire, som starter i Leeds og har målgang i Harrogate, er på 285 seige kilometer i kupert, engelsk landskap. Flere bakker har fått ryttere som Elia Viviani og Arnaud Demaré til å bli hjemme, og ut fra løypeprofilen ser kampen om regnbuetrøyen ut til å stå mellom såkalte klassikerryttere.

Men det er på papiret.

– Jeg kommer hit for å vinne løpet. Jeg ble nummer to forrige gang jeg var med i VM. Det er noe som mangler i karrieren, men det er mange andre med samme ambisjoner, sier Kristoff.

– Må være heldig

Og selv innad i det norske laget kan det være flere med håp og tro på at VM-tittelen er innenfor rekkevidde. Kristoff nevner selv Amund Grøndahl Jansen som et av lagets sterke kort. Den regjerende norgesmesteren har lagt bak seg en kruttsterk sesong i Jumbo-Visma og får trolig en fri rolle søndag.

– Han vil nok gå med om det går farlige ryttere på slutten, sier Kristoff, som likevel må regnes som ubestridt kaptein om det samler seg mot slutten.

– Jeg tipper jeg blir kaptein og man kjører for meg om det samler seg. Da er det mitt ansvar å spurte for seieren. Men vi har ikke et nimannslag og må spille på andre. Vi er avhengig av hva de andre nasjonene vil gjøre.

For i tillegg til Kristoff og Jansen danner Vegard Stake Laengen, Carl Fredrik Hagen, Edvald Boasson Hagen og Sven Erik Bystrøm et av de sterkeste norske lagene vi har sett på en VM-fellesstart.

– Vi har ikke hatt taktikkmøte enda, men jeg tror vi har litt forskjellige roller i laget med tanke på brudd. Det kommer garantert til å bli angrep på slutten. Er det store nasjoner med, bør vi har noen med. Jeg klarer ikke å være med på alt, så for min del er det nok størst sjanse om det samler seg mot slutten som i Bergen. Jeg må jo være heldig for å vinne, det er det ikke noen tvil om, sier Kristoff.

Se herrenes VM-fellesstart på TV 2 og Sumo søndag kl. 09.00.