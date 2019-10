Ford har drøyet litt med å satse på elektriske biler. Noen halvhjertede forsøk har heller ikke gitt suksess – men nå starter offensiven.

Det har lenge vært kjent at Ford kommer med en helt ny elbil neste år. Den får rekkevidde på over 600 kilometer og et design som er inspirert av ikonet Mustang.

Men det er ikke bare personbiler som skal elektrifiseres hos Ford. De skal gjøre det samme også på nyttekjøretøy.

I bunnen ligger en satsing på svimlende 100 milliarder kroner. De pengene skal Ford investere i ny teknologi og nye modeller. Både elektrifiserte drivlinjer og rene elbiler.

Nå er snart nye Ford Transit Custom ladbar hybrid klar for Norge.

43 kilometer på strøm

I løpet av desember i år ankommer de første eksemplarene, av det som er den første ladbare hybriden i klassen.

Den helelektriske rekkevidden i henhold til den nye og strengere WLTP-standarden er opptil 43 kilometer ved kombinert kjøring (48 kilometer ved bykjøring).

Transit Custom ladbar hybrid er forhjulsdrevet. Den har 92,9 kW elektrisk motor og en 13,6 kWt batteripakke.

Topp 10 varebil: Dette er de beste

Muligheten for å kjøre på strøm er viktig også i denne bilklassen, ladbare Transit Custom kommer til Norge mot slutten av året.

Batteriene tar ikke plass

Fords 1-liters EcoBoost bensinmotor fungerer utelukkende som en rekkeviddeforlenger, som lader batteriet på de turene der lading fra strømnettet og regenerering av bremseenergi ikke gir tilstrekkelig rekkevidde.

Oppgitt forbruk på nye Transit Custom ladbar hybrid er 0,27 l/mil (60 gram CO2 per kilometer).

Den ladbare hybriden har samme nyttelast som den ikke-elektrifiserte varianten. Det betyr en netto nyttelast på 1.130 kilo og et lasterom som enkelt kan håndtere standardplater på 240 x 120 cm flatt på gulvet, eller tre europaller.

Varebilen har et lastevolum på hele 6 kubikkmeter, bak skilleveggen. Batteripakken er plassert under varerommet og opptar ikke lasteplass.

Her fornyer de arbeidsplassen til svært mange nordmenn

Geofencing

I et stort testprosjekt i London som britiske myndigheter gjennomførte med blant annet 20 Transit Custom ladbare hybrider over ett år, viste det seg at hele 75 prosent av den samlede avstanden på 240.000 km som bilene tilbakela, skjedde helelektrisk.

Bilen kommer standard med FordPass Connect modem. Med dette kan driftskostnadene og bruken av flere biler i en liten flåte forbedres ytterligere. Eieren kan også følge med på bilens ladestatus via mobilen.

Muligheten for geofence blir også introdusert for den nye ladbare varebilen våren 2020. Dette tilrettelegger for at bilen innenfor visse områder, for eksempel i bysentrum, kan kjøres på kun elektrisitet.

Geofence kan også ettermonteres for biler som blir levert før våren 2020.

Ford Transit Custom har et varerom oå hele 6 kubikkmeter.

Kommer også som åtteseter

Ford introduserer også en ny app for mobiltelefon og nettbrett. Med denne kan eiere av Fords ladbare modeller lett finne og navigere seg frem til ladestasjoner og betale for lading.

Nye Transit Custom ladbar hybrid kan lades opp på 4,3 timer ved bruk av en vanlig lader med en jordet husholdningskontakt (230 Volt 10 Ampere). Bruker du en Type 2 AC hjemmelader/ladeboks, tar det 2,7 timer.

Åtte-seteren Tourneo Custom ladbar hybrid introduseres samtidig - den er også først ute i sin klasse med ladbar utgave. Denne er beregnet både på storfamilier og næringsdrivende som jobber med persontransport.

Derfor sparer du nesten 200.000 kroner på å droppe baksetet

Se video: Han forteller om skremmende lange arbeidsdager