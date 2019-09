Det begynte så smått for 20 år siden, i 1999, da EL-skiltene ble innført i Norge, som en egen skiltserie for elbiler. Den gangen var salget minimalt.

Men med innføringen av en rekke fordeler knyttet til å kjøpe og eie elektriske biler, tok det helt av. Avgiftsfritak, mulighet for å kjøre i kollektivfeltet, fritak for bompenger, gratis parkering og gratis lading sørget for at elbil-salget nærmest eksploderte her til lands.

Dermed tok EL-serien raskt slutt. Den ble etterfulgt av EK – men også EK-serien kom til veis ende ganske fort.

Drøye to år tok det denne gangen – 17 år (!) mindre enn det tok å fylle opp forrige skiltserie.

EB neste

Neste bokstav-kombinasjon var EV – som har regjert fram til nå. Men tirsdag denne uken var det slutt for disse, også.

I hver bokstavserie kan det bli registrert maksimalt 89.999 biler – og en elbileier i Bærum fikk denne uken skiltet «EV 99999» på en Renault Kangoo.

Dermed er det klart for å innføre de helt nye EB-skiltene. Den første EB-bilen i systemet er en Hyundai Ioniq, som er solgt og registrert i Stavanger.

BMW i3 blir ikke erstattet

Kan fortsatt få EV

– Bilforhandlerne bestiller mange skilt av gangen, og har derfor ofte skilt på lager. I tillegg kan Statens vegvesens trafikkstasjoner ha skilt med EV-kombinasjonen på lager. Det er derfor ikke slik at du nødvendigvis får et bilskilt med EB-kombinasjonen – selv om du kjøper ny elbil etter at serien nå er tatt i bruk, sier seniorrådgiver Jon Terje Presthus i Statens vegvesen.

EV-serien er brukt opp. Jaguar I-Pace er en av bilene som har bidratt til det.

Nå skal elbilene begynne å bråke

EC kommer ...

Fra Vegvesenets side er det ikke noen offisiell betydning av bokstavkombinasjonen EB, selv om det er nærliggende å tolke det som forkortelse for "elbil".

Det er for øvrig bestemt at neste bokstavkombinasjon for elbiler vil bli EC – som vi antar står for "electric car".