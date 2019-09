2019 er utvilsomt et interessant år for Audi. Ved siden av elbil-satsningen, pumper samtidig RS-avdelingen ut en rekke nye modeller.

Nå er det ikke lenge siden to av de store favorittene, RS 6 og RS 7, ble avduket på bilutstillingen i Frankfurt. Men dette er bare begynnelsen på årets sportsbil-fest hos Audi.

I løpet av året skal nemlig hele seks nye RS-modeller slippes på markedet. Ved siden av nevnte RS 6 og RS 7, er en av modellene det er knyttet stor spenning til RS-utgaven av den kompakte SUVen Q3.

Får prisvinnende motor

Nå har nylig de aller første bildene av RS Q3 og RS Q3 Sportback blitt sluppet. Det er sistnevnte som utvilsomt gjør mest ut av seg, rent designmessig. Den har en mer coupeaktig taklinje.

Den blir ikke akkurat mindre beskjeden, når Audi flesker til med en knall grønn versjon på de første offisielle bildene.

Som Broom har skrevet tidligere, får nykommeren en viktig og gjev nyhet. Under panseret monteres nemlig Audis herlige 2,5-liters femsylindrende turbomotor. Den samme som sitter i dagens RS 3.

Dette er en motor som er høyt elsket av fansen, mye på grunn av den særegne motorkarakteren og lydbildet.

2,5-literen har i tillegg vunnet flere priser, blant annet «International Engine of the Year Award» i 2018 – for niende år på rad.

Med en høyde på 1.557 mm, er RS Q3 Sportback 45 mm lavere enn søstermodellen.

Audi kommer med seks nye RS-modeller i år

Giftig rask

I nye Q3 RS yter motoren 400 hk og 480 Nm. Det blir med andre ord snakk om en meget rask bil, som klarer 0-100 km/t på 4,5 sekunder.

Fargeklatt er vel neppe noen overdrivelse.

Toppfarten er elektronisk begrenset til 250 km/t, men kan om ønskelig heves til 280 km/t.

Noe av det som gjør motoren og lydbildet ekstra spesielt, er tenningsrekkefølgen: 1-2-4-5-3. Velger du sportseksosanlegg, toppes lydbildet slik vi kjenner det fra RS 3.

For øvrig kan vi legge til at 2,5 TFSI-motoren, er ekstremt kompakt, med sine under 50 cm i lengderetning. Motoren er også 26 kg lettere enn forgjengeren og veivhuset i aluminium, sparer 18 kg alene.

Ny superbil solgt etter 13 minutter

Bak rattet her, er du sjef over 400 hk og 480 Nm.

Ulike kjøreprogram

Q3 RS får quattro firehjulsdrift, hvor en lamellekopling fordeler kreftene mellom for - og bakakselen. En individuell momentregulering for hvert hjul, skal i tillegg perfeksjonere og sikre maksimalt veigrep.

Sammenlignet med en standard Audi Q3, er RS-versjonene 10 mm lavere.

Nye RS Q3 kommer for første gang med et todrørs eksosanlegg med store, ovale enderør på begge sider

Q3 RS får dessuten et nyutviklet bremsesystem, med seksstemplede calipere og 375 mm skiver foran og 310 mm skiver bak, som er standard.

Som tilvalg kan RS Q3-modellene leveres med nytt keramisk bremsesystem: Foran sitter da 380 mm store keramiske bremseskiver, som kombineres med 310 mm stålskiver bak.

Med «Audi drive select» velger føreren mellom fem eller seks modus (avhenger av utstyrsnivå), som endrer styring, girskift, motorkarakter og lyd. Ikke minst kan føreren selv programmere sine to favorittmodus: RS1 og RS2, som enkelt velges med den nye «RS-MODE»-knappen på rattet.

Her kan du lese vår test av Audi RS 3

For første gang tilbyr Audi opptil 21-tommers felger på Q3 RS.

Åtte farger

På innsiden kjenner vi igjen det aller meste fra en standard Q3. I RS Q3 får du derimot sportsseter, karbondetaljer og en egen RS-modus i de digitale instrumentene. Her får du blant annet informasjon om dekktrykk, dreiemoment, effekt, rundetider, G-krefter og akselerasjonsmålinger.

For de som syns den nye Kyalamigrønn-fargen kan bli vel i overkant, er det syv andre farger å velge mellom, blant annet Nardogrå.

Prisene på Q3 RS Sportback starter på 65.000 euro, noe som tilsvarer om lag 645.000 kroner med dagens kurs. Her er riktignok ikke norske avgifter medregnet. Og det blir det som kjent fort mye av på biler som dette.

De første bilene kommer på markedet mot slutten av året.

Se flere bilder av nye RS Q3 her:

^

Nye miljøkrav kan bety slutten for toppmodellen

Se mer av nye Q3 RS i videoen under: