Kane med klar beskjed til Tottenham-troppen

– Det finnes ingen unnskyldninger. Vi kan ikke skylde på at vi er unge lenger

Forrige sesong ble laget nummer fire, mens de i de foregående årene er blitt nummer tre, to, tre og fem i Premier League under Mauricio Pochettinos ledelse. Det har i samtlige sesonger vært snakket om et lag i utvikling, men Kane mener nå at det er på tide å hente troféer til Nord-London.

– Vi er alle i dette spillet for å vinne trofeer. Vi har hevet klubben mye de siste fire-fem årene, men det betyr ikke at vi stanser der og er fornøyde med hva vi har levert og tilfredse med at vi spiller Champions League-fotball og konkurrerer på det høyeste nivået. Vi ønsker å vinne, og omskape de små marginene til trofeer. Det er vanskelig, for det er så mye konkurranse rundt oss og så mange gode lag rundt oss, men vi må finne en måte å gjøre det på. Det finnes ingen unnskyldninger. Vi kan ikke skylde på at vi er unge og uerfarne lenger. Det er kun opp til oss å prestere, sier Kane.

26-åringen har scoret 126 mål på 173 Premier League-kamper siden Pochettino kom til klubben sommeren 2014, tall som kun Thierry Henry under Arsene Wenger og Wayne Rooney under Alex Ferguson kan vise maken til under en spesifikk manager siden engelsk fotballs øverste divisjon ble re-brandet forut for 1992/93-sesongen.

– Det er mye som skjer utenfor vår kontroll

Støtten til sjefen er derfor enorm, men han vil ikke være med på at inneværende sesong er definerende for Pochettinos prosjekt i Tottenham og at det er en «make or break»-sesong med tanke på pokaler.

– Vi prøver å forbedre oss hver eneste sesong, og jeg føler vi har gjort det i mange av de sesongene. Det mye som skjer som er utenfor vår kontroll, folk har individuelle situasjoner som er deres eget valg, men jeg føler ikke at det er «make or break». Vi vil prøve å gjøre alt vi ønsker å oppnå, og om vi gjør det, så vil det være fantastisk og vise at vi utvikler oss, men hvis det ikke gjør det, så viser det at vi må forbedre oss og at vi trenger å bli enda bedre, sier Kane.

Spesielt på bortebane har laget skuffet radikalt, og sist de slo et nåværende Premier League-lag på fremmed gress var så langt tilbake som lille julaften i fjor, da Everton ble slått 6-2 på Goodison Park. I januar vant de deretter borte mot nå nedrykkede Cardiff og Fulham, før sesongen ble fullført av en rekke av seks strake bortetap. Så langt denne sesongen har det blitt to isolert sett sterke uavgjortresultater borte mot Manchester City og Arsenal, før 1-2-tapet i Leicester forrige helg altså forlenget rekken til ni strake uten seier.

Lørdag er det imidlertid tilbake til eget gress for Kane og lagkameratene når Southampton venter på Tottenham Hotspur Stadium. Det er en motstander den notoriske målgjøreren trives godt mot, med scoring i hver av de siste fem oppgjørene mot dem og totalt åtte nettkjenninger på 12 avslutninger på mål mot sørkystklubben i sin Premier League-karrieren til nå.

– Borteformen vår har ikke vært god nok, av en eller annen grunn, så det er enda viktigere at vi utnytter hjemmekampene våre. Vi må være tålmodige, for det haster ikke. Vi må ikke score fem mål i 1. omgang, men det faktum at vi spiller på riktig måte, med mye energi og hard jobbing, er det viktigste, sier han.

