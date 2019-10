– Det har vært en tålmodighetsprøve, jeg tror mange hadde gitt opp. Jeg må bare innrømme at det var utfordrende både å få trent nok og ikke minst få tilstrekkelig med hvile, men det handler bare om at man må ville nok. Og jeg kan trygt si at jeg har jobbet hardt for denne landslagsplassen, forteller tromsøværingen.

Hun har ikke vært på hverken junior- eller rekruttlandslaget

Men nå er hun altså endelig landslagsløper - og stortrives.

– Med min bakgrunn og erfaring får du jo perspektiv på ting og jeg ser jo at som landslagsutøver er alt bedre enn det jeg er vant til. Her er alt optimalt tilrettelagt, sier Anna Svendsen.

Etter endt sykepleierstudier dro Anna Svendsen til USA. Også der kombinerte hun studier og langrenn,

– Etter videregående skole hadde jeg ikke mulighet til bare å drive med langrenn, så ble det altså sykepleierutdanning. Mens studiene pågikk var jeg jo i praksis på forskjellige steder. Som utdannet sykepleier tok jeg vakter fordi jeg trengte penger. Dette var neppe den ideelle kombinasjon med å satse på toppidrett! Det var litt slitsomt, men jeg klager ikke, jeg har tross alt en utdannelse - og er bare 29!

– Ja, hva tenker du om skikarrieren fremover?

– Jeg føler at det er nå jeg starter på den. Jeg er skikkelig motivert. Og jeg ser allerede nå at jeg har nytte av å være på lag med noen av de beste løperne i verden. Jeg mener jeg har noe ugjort i skiløypa og det skal ikke mangle vilje på å få vist det, sier Anna Svendsen.