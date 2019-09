Torsdag fremstilles mannen for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Mannens forsvarer, advokat Petter Bonde, sier til TV 2 at han har snakket med klienten, men at han ikke vil kommentere hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Det er mange klausulerte dokumenter i saken, sier han.

Reality-kjendisen er straffedømt to ganger tidligere – i 2013 og i 2015.

Den første gangen ble han dømt for å ha brukt falsk ID da han prøvde å komme inn på et utested i Oslo, og for å ha oppbevart kokain.

To år senere ble mannen dømt for å kjørt bil i beruset tilstand og for å ha brukt og oppbevart både kokain og marihuana.

Saken oppdateres!