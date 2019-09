To profilerte Tromsø-advokater i retten – skal ha smuglet store mengder amfetamin

Mandag sitter de to på tiltalebenken i Nord-Troms tingrett, anklaget for organisert narkotikakriminalitet. Totalt lyder tiltalen på innførsel av 87 kilo amfetamin.

Politiet mener de nå har strupet en større innførselsåre av amfetamin til Tromsø.

Fem personer er tiltalt i saken. Påtalemyndigheten mener en tysk statsborger sto bak selve innførselen av amfetamin fra Tyskland til Norge.

De to norske advokatene skal ha sørget for distribusjonen i Tromsø.

– Dette er én innførslesåre, og det er en direkteåre til Tromsø, sier statsadvokat Hugo Henstein, som er aktor i saken, til TV 2.

– Det er et nettverk bestående av tyske og norske statsborgere. De med tysk bakgrunn har stått for innførselen, men de norske har stått for omsetningen, sier han.

Stort beslag på hotellrom

Den 10. september 2017 aksjonerte politiet på et hotellrom i Tromsø.

På Ami hotell fant politiet 70 kilo amfetamin.

Videre etterforskning har avdekket at det samme nettverket er innførte 17 kilo amfetamin et år tidligere, ifølge tiltalen.

AMI HOTELL: Her fant politiet 70 kilo amfetamin. Foto: Google maps

Politiet beslagla samtidig bilen de mener har blitt brukt i innførselen, en tyskregistrert Volkswagen Jetta. Bilen skal ha kjørt gjennom Danmark, Sverige og Finland på vei til Norge.

Der mener politiet de to Tromsø-advokatene har hatt som oppgave å distribuere amfetaminen i Tromsø.

En tysk mann i 40-årene er utpekt som lederen i nettverket, og påtalemyndigheten mener han har organisert operasjonen.

En norsk mann i 40-årene sitter også på tiltalebenken, anklaget for ha stått for salget.

I tillegg er en bulgarsk statsborger, som opprinnelig er fra Serbia, tiltalt for medvirkning. Statsadvokat Henstein mener han hadde en rolle som pengeinnkrever i nettverket.

Sterkt redusert helse

Ingen av de tiltalte i saken erkjenner straffskyld.

Jan Christian Kvanvik forsvarer den ene advokaten. Hans klient har blant annet tidligere vært forsvarer i en sak som involverte mindre mengder narkotika.

Advokaten tok ifølge tiltalen ansvar for å distribuere mellom 20 og 30 kilo av narkotikapartiet på 70 kilo som ble beslaglagt i 2017.

– Han erkjenner delvis straffskyld, fordi han har hatt befatning med to kilo amfetamin, men han stiller seg uforstående til de mengdene som beskrives i tiltalen, sier Kvanvik til TV 2.

Han forteller videre at hans klient har sterkt redusert helse, og at han hadde et hjerteinfarkt da han satt varetektsfengslet.