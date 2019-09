Den tidligere «Costume»-redaktøren avslørte i dagens episode av «Synnøve og Vanessas podcast» at hun er forlovet med musikeren Jonas Forsang Moksnes, tidligere kjent som artisten «Apollo».

Hun forteller at kjæresten fridde under en middag på en restaurant i Frankrike hvor de feiret at det hadde vært et par i åtte år.

Det var Se og hør som først omtalte saken.

Overrasket

Rudjord hadde kjøpt et gullkjede i gave til samboeren som hun gav ham under middagen. Da fikk hun seg en enda større overraskelse i retur:

– Han la et lite etui foran meg på bordet og inni den lå det en ring, og så sa han at gaven kom med et spørsmål. Og det var om jeg ville gifte meg med ham, forteller Rudjord til venninnen Synnøve Skarbø (48) som dermed begynner å gråte.

Samtidig spør Rudjord om podkast-partneren ønsker å være forloveren hennes i bryllupet, noe en tydelig rørt Skarbø takker ja til uten å nøle.

Gift for tredje gang

Bloggeren har tidligere vært gift med komikeren Thomas Giertsen (48) og Runar Vatne (45) som hun har datteren Luca (10) med. Vatne og Rudjord ble skilt i 2011.

Moksnes og Rudjord møtte hverandre for første gang da hun nettopp hadde blitt skilt fra Giertsen. Det skulle likevel gå litt tid før de ble et par.

I 2016 ble Rudjord mor for andre gang da paret fikk sønnen Harley sammen.