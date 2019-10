En femtedel av alle nordmenn lever i dag med en hjerte- og karsykdom, og hvert år behandles 12 000 mennesker for hjerteinfarkt.

Én av disse var TV 2 Sportens egne Remi André Taule (44).

Kaldsvette og oppkast

43-åringen var på påskeferie på Voss i år, da han plutselig våknet midt på natta med voldsomme smerter i brystet.

Så begynte Taule å kaldsvette, før oppkastet kom. Han var helt uvitende om hva som var i ferd med å skje.

– Jeg trodde jeg hadde spist en dårlig kebab dagen før, sier han til TV 2.

Men ved siden av Taule lå heldigvis en årvåken samboer som skjønte at dette kunne være alvorlig. Hun fikk 44-åringen ut i bilen, og mot legevakten på Voss.

Der ble det tatt en EKG som viste et ganske stort og akutt hjerteinfarkt.

– Da ble jeg sendt direkte til Haukeland med ambulanse. Jeg fikk beskjed om at jeg burde hatt luftambulanse, men den var på et annet oppdrag. Heldigvis skjedde det midt på natta, så det var lite trafikk, sier Taule.

Hasteoperasjon

Vel fremme på Haukeland universitetssykehus i Bergen ble 44-åringen hastet inn på operasjonsbordet. Operasjonen var vellykket.

Men etterpå kom tankene. Hvorfor han som 43-åring hadde blitt rammet av et kraftig hjerteinfarkt var vanskelig å svare på.

– Jeg har valgt å se på det som en tredeling. For det første har mange i familien min hatt det. For det andre har jeg nok levd litt for usunt, også med tanke på mosjon. Punkt tre er med tanke på stress, og at jeg har hatt for mye på kalenderen, sier Taule.

Et nytt liv

Etter hjerteinfarktet snudde han fullstendig om på livet sitt, og Taule mener nå han er i sitt livs form. Det ønsker han å takke legene ved Haukeland for.

– De har et fantastisk tilbud, hvor man trener tre ganger i uken, får teoretiske leksjoner på hvordan man kan forebygge nye hjerteproblemer, man får tips om et hjertevennlig kosthold, medisiner og ange ulike ting. Man er sammen med andre i samme situasjon, hvor man kan dele bekymringer og opplevelser, sier han og legger til:

– Det skulle gi meg starten på et nytt liv, og det har det gjort.