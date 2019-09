Alexander (11) fikk pakke fra sprengstoffleverandør i posten

– Menneskelig feil

Posten forklarer at det hele antakeligvis er en menneskelig feil.

– På et tidspunkt under sendingen fant vi ut at det var en feil, eller en mangelfull adresse, på konvolutten, forteller pressesjef John Eckhoff til TV 2.

Hvis det er noe galt med adressen på et brev eller en pakke blir den sendt til en person som søker opp informasjonen på forsendelsen.

– Vi tror ikke navnet til Alexander har kommet opp på maskinen, men at navnet har ligget igjen fra en annen sending. Så dette er nok en ren menneskelig svikt i sorteringen, sier Eckhoff.

Posten gjør mellom 10.000 og 20.000 oppslag hver dag, og pressesjefen kaller hendelsen uheldig.

– Selv ikke posten er ufeilbarig, men disse oppslagene skal jo fungere ganske bra. Det er beklagelig at det ble en feil, det var rent menneskelig. Også er jeg veldig glad for at moren tok kontakt med oss, sier Eckhoff.