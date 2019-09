Motstand fra en liten gruppe konservative politikere fra det regjerende Liberal Party førte til en flere måneder lang forsinkelse.

Men etter flere uker med debatt ble et vedtak om å avkriminalisere abort fattet torsdag.

Dermed legaliseres abort i landets mest folkerike delstat. Abort er fra før legalisert i landets øvrige delstater.

Alex Greenwich, en uavhengig representant for Sydney som hadde foreslått lovendringen, beklager at det tok så lang tid å få fjernet abort fra kriminallovgivningen.

– Min dypeste takknemlighet rettes til mine kolleger og til de engasjerte kvinnerettighetsforkjemperne som har forsøkt å få dette til i flere tiår, sier han.

Det var i juli i år det ble lagt frem et lovforslag som ville gjøre abort lovlig i delstaten New South Wales - den siste delstaten i Australia der kvinner og leger fortsatt kan straffeforfølges for inngrepet.

Til nå har kvinner som har forsøkt å få abort i Sydney eller andre steder i New South Wales, samt deres leger, risikert opptil ti års fengsel, basert på en lov fra 1900.

Riktig nok har straffeforfølgelse i slike saker vært sjelden vare, men inngrepet har vært vurdert lovlig kun i tilfeller der leger mener kvinnens fysiske eller psykiske helse er i fare.

Den nye loven gir leger rett til å utføre abort inntil uke 22. Samtykke fra to leger kreves hvis det går lenger tid enn dette.