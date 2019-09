Den kinesiske YouTube-stjernen Zhou Xiao Hui (25), bedre kjent som «Ms Yeah» har 7,5 millioner følgere.

I videoene sine lager hun mat på utradisjonelle måter.

I 2017 laget hun en video hvor hun forsøkte å poppe popkorn i en Pepsi-boks ved å bruke en alkoholbrenner.

Da to jenter, som kun er identifisert som Zhe Zhe (14) og Xiaoyu (12), i slutten av august forsøkte å gjøre det samme, eksploderte brusboksen.

BBC skriver at Zhe Zhe døde, mens Xiaoyo andre fikk alvorlige brannskader.

The Beijing News skriver at Zhe Zhe fikk brannskader på 96 prosent av kroppen. Hun døde 6. september. Xiaoyu fikk brannskader på 13 prosent av kroppen, og måtte opereres flere ganger.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor mye Ms Yeah betaler jentenes familie i erstatning.

BORTE FRA NETT: Ms Yeah har nå fjernet videoen hvor hun popper popkorn i en Pepsi-boks. Foto: Skjermdump

Mener at jentene gjorde feil

YouTube-stjernen mener at jentene ikke kopierte oppskriften hennes.

I et innlegg på det sosiale mediet Weibo, hvor hun har 2,5 millioner følgere, skriver Ms Yeah at jentene brukte to brusbokser, og at de fylte alkohol rett i en av boksene.

– Jeg brukte bare en metallboks og en alkoholbrenner, som er tryggere. I videoen deres kunne man tydelig se at de brukte to bokser, og ikke en brenner, skriver hun.

Hun tilføyer også at videoene hennes ikke er ment som instruksjonsvideoer.

«Den mørkeste dagen i mitt liv»

Overfor The Beijing News sier Xiayus far at jenta ikke lenger våger å gå ut av huset, mens Zhe Zhes far sier at ingen penger kan få datteren hans tilbake.

10. september publiserte Ms Yeah en video med tittelen «Den mørkeste dagen i mitt liv», hvor hun sa at hun hadde sviktet fansen og at tragedien gjorde svært vondt. 