Fortsatt usikkert om skadet Santino kan danse på lørdag

Under forrige ukes Skal vi danse-sending gikk det fryktelig galt for tidligere blogger Emilie Nereng (23) og dansepartneren Santino Mirenna (26).

Under et løft fikk Mirenna skulderen ut av ledd, og han måtte hentes med ambulanse.

Allerede dagen etter ble det klart at Mirenna erstattes på trening, av tidligere Skal vi danse-proffdanser Ivo Havranek (32).

Torsdag møter TV 2 trioen på dansetrening, og Mirenna er ved godt mot.

– Det går mye bedre nå, enn på lørdag. Det var veldig vondt, men jeg håper at jeg blir bedre raskt, sier Mirenna til TV 2.

Smerter

Proffdanseren forteller at han fortsatt har smerter i skulderen, særlig om natten. Nå går han på smertestillende.

– Jeg har ikke så mye følelse nå, men jeg klarer å bevege armen. Jeg har vært hos mange gode leger, så jeg er sikker på at det kommer til å hjelpe. Legene sier at jeg fikk en skikkelig smell med skulderen bakover, og det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før den er bra igjen. Det kan ta alt fra to til seks uker, sier Mirenna.

Legene har ikke kunnet fastslå nøyaktig når han kan begynne å danse igjen.

SMERTER: Santino Mirenna har fortsatt vondt i skulderen. Derfor har Ivo Havranek danset med Emilie Nereng denne uka. Foto: Marit Grøtte/TV 2

– Det er frustrerende, fordi jeg vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta. Jeg skal gjøre mitt beste når det gjelder rehabilitering, fordi jeg vil komme tilbake på parketten så fort som mulig, sier han.

Fredag skal han til en spesialist, og danseren håper på å få noen svar da.

Vikar

Nereng beskriver den siste uken som spesiell.

– Lørdag kveld var det fult kaos med ambulanse og alt, og jeg var lei meg og trist, men så skjønte jeg at det kom til å løse seg på et eller annet vis, sier hun.

Havranek fikk spørsmål fra produksjonen natt til søndag om at han kunne hoppe inn som vikar, og søndag var treningen i gang.

– Jeg har fått en inn en kjempeflink danser som har vært med meg hele uka, og vi har vært alle tre på alle treningene. Sånn sett blir jeg veldig perfeksjonert nå, siden jeg har to som følger med, sier Nereng.

Stiller opp

Havranek, som kom til kvartfinalen i fjorårets Skal vi danse, synes det er stas å være tilbake i Skal vi danse-sirkuset.

– Jeg føler meg privilegert som får komme hit. Jeg håper at Santino er straks tilbake, men i mellomtiden prøver jeg så godt jeg kan og stiller opp for dem. Vi samarbeider på treningene og med koreografien, og det har vært kjempegøy å danse med disse to, sier han.